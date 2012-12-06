15 هزار دختر اردبیلی تحت پوشش طرح "آهن یاری" قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمود زاده ظهر پنج شنبه در بازدید از روند اجرای این طرح در مدارس مشگین شهر تصریح کرد: این دانش آموزان در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان مدارس سراسر استان تحت پوشش قرار می گیرند.

به گفته وی این طرح با هدف ارتقا سلامت جسمی و مقابله با فقر آهن شایع در بین دختران دانش آموز اجرا می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: اجرای طرح "آهن یاری" به مدت 16 هفته و با مصرف یک قرص آهن برای هر دانش اموز در هر هفته انجام می شود.

وی تصریح کرد: به منظور اجرای منظم این طرح مربیان مدارس در مصرف قرص آهن توسط دانش آموزان نظارت خواهند داشت.

آهن از عناصر معدنی مورد نیاز بدن است که برای ساخت هموگلوبین خون، میوگلوبین ماهیچه ها و فعالیت برخی آنزیمها ضروری است و کم خونی یکی از بیماریهای غیر ژنتیکی شایع٬ بخصوص در کشور های جهان سوم و در حال توسعه است که عمده ترین دلیل آن فقر آهن عنوان می شود.

