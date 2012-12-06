2 هزار نفر نمایش "دلبسته" در شیروان را تماشا کردند

سارا سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون بیش از دو هزار نفر از اهالی شیروان نمایش دلبسته را که از یازدهم آذرماه در مجتمع فرهنگی هنری غدیر این شهرستان به روی صحنه رفته است، تماشا کردند.

وی با بیان اینکه نمایش این اثر، پنج شنبه شب با آخرین اجرای خود به پایان می رسد، تصریح کرد: این نمایش کاری ازگروه هنری مروارید به نویسندگی عباس جانفدا و به کارگردانی زکریا شیرمحمد زاده بوده که با نقش آفرینی 12 هنرمند شیروانی و 16 نفر عوامل اجرایی به نمایش گذاشته شده است.

سلامتی اظهار داشت: اثر نمایشی دلبسته با محور امر به معروف و نهی از منکر و کرامت امام حسین(ع) توسط هنرمندان شیروانی و به همت دفتر استقرار گروههای نمایش کشور، اداره اوقاف و امور خیریه، کانون بسیج هنرمندان، انجمن هنرهای نمایش و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان تولید شده است.

زکریا شیرمحمدزاده نویسنده، بازیگر و کارگردان شیروانی است که تاکنون جوایز متعددی از جشنواره های استانی و منطقه ای کسب کرده است.

وی ماه گذشته در هفتمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی موفق به دریافت جایزه سوم بخش کارگردانی این جشنواره، به خاطر کارگردانی نمایش "زندان تئاترال" شد.