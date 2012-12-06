تقویت ارزشها از وظایف مهم مبلغان دینی/ تحقق سبک زندگی با اتکا به الگوهای داخلی

به گزارش خبر نگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی صبح پنجشنبه در همایش ائمه جمعه استان سمنان که با موضوع بررسی سبک زندگی در تالار هلال احمر شهرستان گرمسار برگزار شد، من تاکید بر اینکه تقویت باورها و ارزشها از مهم ترین وظایف مبلغان دینی است، افزود: برآوردن نیازها، رسیدن به آرامش و آسایش، ایجاد نشاط در مردم از شاخص های مهم سبک زندگی است.

ایده ها و آرمانهای مقام معظم رهبری اجرایی شود

وی با بیان اینکه نهادها در کشور باید ایده ها و آرمان های مقام معظم رهبری را عملیاتی و اجرایی کنند برلزوم پیگیری این ایده ها تاکید کرد و ادامه داد: نباید در این زمینه تنها به شعار بسنده کرد بلکه باید در عمل اوامر رهبری را اجرایی کرد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به این مطلب که یک سبک زندگی مطلوب باید متکی به الگوهای داخلی باشد و از گذشته نیز بهره داری نماید اظهار داشت: سبک زندگی نوعی رفتار است و ناشی از هویت و آداب و رسوم افراد در جامعه است.

حجت الاسلام تقوی با یادآوری مباحث مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی افزود: اصحاب فرهنگ باید در این زمینه توجیه شوند که سبک زندگی دارای چه شاخص ها و معیارهایی است.

سبک زندگی با نظام مصرف همخوانی داشته باشد

وی با تاکید بر اینکه سبک زندگی باید با مصرف و نظام مصرف همخوانی داشته باشد، گفت: نتیجه سبک زندگی مناسب روان شدن فعالیت ها در زندگی و بهره وری از امکانات زندگی به شکل مطلوب است.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور ضمن تصریح بر اینکه باید از عقل و علم برای تامین نیازهای واقعی و رسیدن به سبک زندگی مطلوب استفاده و بهره مند شد، گفت: متاسفانه نیازهای کاذب در جامعه افزایش یافته است.

نیازهای کاذب مهمترین دلیل بالا رفتن سن ازدواج و رشد طلاق



وی اظهار داشت: در حوزه تربیت، آموزش ها باید معطوف به نیازهای واقعی باشد و حوزه رسانه و متولیان فرهنگی باید در این زمینه تلاش بیشتری کنند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به بالا رفتن سن ازدواج و رشد طلاق در جامعه نیز گفت: این مسایل ناشی از نیازهای کاذبی است که گریبانگیر مردم شده است.

وحدت و جماعت، قدرت خدا را به نمایش می گذارد

حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه حضور در نماز جمعه باید با آمادگی باشد تا توصیه به تقوا در انسان تاثیر پذیر باشد، عنوان کرد: خدای تعالی به اجتماع و جماعت عنایت ویژه ای دارد و هر کجا وحدت و جماعت است قدرت خدا در آن به نمایش گذاشته می شود که نمونه آن نماز جمعه است.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، نماز جمعه را عالی‌ترین اجتماع سیاسی دانست و گفت: نماز جمعه مرکز نشر تقوا در جامعه و توصیه به تقوا در محوریت آن است.

ضرورت حمایت از سرمایه گذاران و تولید کنند گانی که در مسیر شرع قدم بر می دارند



وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری نامگذاری سال جاری به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: نامگذاری امسال نشان از تدبیر مقام معظم رهبری به منظور جهت دهی و عزم ملی برای استقلال و خودکفایی در عرصه آبادانی کشور است.

تقوی تصریح کرد: یکی از وظایف ائمه جمعه این است که از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی که در چارچوب قانون و در مسیر شرع قدم بر می‌دارند و سرمایه خود را در داخل کشور به منظور اشتغالزایی جوانان هزینه می کنند و در راستای تقویت تولید ملی تلاش می کنند حمایت کنند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه عبادت فقط به انجام واجبات نیست، تصریح کرد: حمایت از تولید کنندگان در داخل کشور نوعی عبادت است و هیچ راهی برای مقابله با مستکبران جز تقویت تولید ملی وجود ندارد.

باید در صدد بر طرف ساختن عیب های جامعه باشیم

نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز در این نشست، تلاش برای تامین معاش را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: جهاد و تلاش در رهبانیت اسلام است آن هم در مسیر حلال و تامین معاش از راه مشروع است.

آیت الله سید محمد شاهچراغی با بیان اینکه باید ایده های مقام معظم رهبری را در خصوص ارتقای سبک زندگی مورد توجه قرار دهیم اظهار داشت: باید این ایده ها عملیاتی شود.

وی خواستار شناسایی عیب ها شد و گفت: باید در صدد برطرف ساختن عیب های جامعه باشیم.

نهاد های فرهنگی الگوها و سبک بهتر زندگی را ارائه دهند



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه باید مسئولان برای رفع معضلات مردم تلاش کنند، عنوان کرد: باید نهادهای فرهنگی الگوها و سبک بهتر زندگی را ارائه دهند.

آیت الله شاهچراغی ضمن تاکید بر اینکه جامعه ای رو به پیشرفت است که مشکلات و نواقص آن به حداقل برسد، خاطر نشان کرد: سبک زندگی باید به شکلی باشد که دنیای خوب و آخرت بهتری را به همراه داشته باشد.

حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت است

استاندار سمنان نیز در این نشست با اشاره بر توجه و اهمیت اسلام به سبک زندگی افزود: اسلام بر داشتن سبک زندگی مطلوب تاکید دارد.

عباس رهی با تاکید بر اهمیت وحدت در اسلام عنوان کرد: حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت و وحدت آفرین است.

وی با بیان اینکه رهبری منشاء وحدت است، افزود: وحدت در نظام اسلامی در اوج قرار دارد و خانواده نماد مهمی از وحدت است.

باید در حفظ وحدت جامعه بیش از پیش تلاش شود

مقام عالی دولت در استان سمنان با بیان اینکه وحدت را باید از خانه و خانواده تقویت و در حفظ وحدت در جامعه بیش از پیش تلاش کنیم، افزود: اگر به شخصیت مردم توجه نشود نتوانسته ایم به آرمان های انقلاب اسلامی دست یابیم.

رهی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی را باید از خود و خانواده شروع کرد گفت: اقتصاد مقاومتی مشارکت همگان را می طلبدو باید مبتنی بر رویکردهای فرهنگی باشد تا ابتدا با تغییر فکر و فرهنگ اقتصاد مقاومتی به وجود بیاید.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید در رفتار خود تغییر ایجاد کنیم، اظهار داشت: همه قشرهای جامعه به ویژه جوانان باید برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی مشارکت و در صحنه حضور داشته باشند.

نقش مهم مردم در حفظ و تداوم انقلاب



استاندار سمنان با تاکید بر نقش مردم در حفظ و تدوام انقلاب، گفت: خواص به تنهایی نمی توانند انقلاب را حفظ کنند و این مردم هستند که نقش تعیین کننده ای دارند و باید در این زمینه رضایتمندی مردم در اولویت باشد.

بنابر این گزارش: همایش یک روزه ائمه جمعه استان سمنان با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و روحانیان و علمای این استان در گرمسار در حال برگزاری است.

در این همایش یک روزه شرکت کنندگان به بررسی راهکاری ترویج سبک زندگی اسلامی می پردازند.