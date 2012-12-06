دستگاه های مرتبط با حوزه امنیتی و انتظامی در زمینه مدیریت اتباع خارجی موفق عمل کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم نارویی در بازدید از اداره کل اتباع و مهاجران خارجی در جمع کارکنان این نهاد اظهار داشت: دفتر اتباع و مهاجرین خارجی یک مجموعه حساس، امنیتی و سیاسی و اجتماعی است.

وی با بیان اینکه مهاجرین در نزد ما یک امانت هستند، گفت: کلیه افرادی که به صورت غیر مجاز وارد کشور می شوند دارای یکسری مشکلاتی در کشور خود هستند که ما نیز باید هوشیار باشیم تا هیچگونه صدمه ای از جانب آنان به کشور وارد نیاید.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان با قدردانی از زحمات شبانه روزی کارکنان اداره اتباع و مهاجرین خارجی افزود: همه گزارش ها و عملکردها نشان از نظم، ‌انظباط و مقررات حاکم بر امور این اداره دارد.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین عملکرد اردوگاه های اتباع خارجی استان را خوب و سازنده توصیف کرد و بیان داشت: نظم، ‌ترتیب، ‌بهداشت و خدمت رسانی در این اردوگاه ها با مدیریت خوب و آگاهانه در حال انجام است و باید با جدیت دنبال شود.

وی گفت: مدیران اجرایی باید تلاش کنند روز به روز انس و الفت مردم با ولایت فقیه بیشتر شود و میزان رضایت آنان افزایش یابد.

مدیرکل اداره اتباع و مهاجرین خارجی سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار با برشمردن سیاست های جاری ایران مبنی بر قانون مند نمودن حضور اتباع خارجی در کشور، هدف از طراحی و اجرای مراحل مختلف طرح ساماندهی و جمع آوری اتباع بیگانه را جلوگیری از تغییر فرهنگ و ایجاد فساد در جامعه دانست.

کحکد امیر شهرکی اظهار داشت: برای ساماندهی و جمع آوری اتباع بیگانه غیرمجاز به عزم عمومی و مشارکت گسترده تمام دستگاه‌ ها نیاز است.