720 هزار لیتر نفت سفید به طور ماهیانه در بین عشایر توزیع می شود

اشکان رحیمی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: این میزان نفت در فصل سرما با همکاری شرکت پخش فرآورده های نفتی در مناطق عشایری استان توزیع می شود.

وی با بیان اینکه عشایر 12 درصد از جمعیت این استان را تشکیل می دهند، عنوان کرد: این میزان نفت سفید بین 11 هزار و 200 خانوار عشایری توزیع می شود.

رحیمی زاده با اشاره به صعب العبور بودن برخی از مناطق اظهار داشت: خدمات‌رسانی به عشایر استان به دلیل وضعیت جغرافیایی و کوهستانی بودن مناطق نسبت به خدمات‌رسانی به روستاها سخت‌تر است.

وی با بیان اینکه شاخص توسعه انسانی در مناطق عشایری نسبت به مناطق شهری و روستایی پایین‌تر است، تاکید کرد: مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید توجه جدی به امور عشایری داشته باشند.

مدیرکل امور عشایر استان همچنین با اشاره به ذخیره سازی علوفه بیان داشت: اداره کل امور عشایر در فصل گرما نسبت به خرید و ذخیره سازی جو برای دام عشایر اقدام کرده است.

رحیمی افزود: این اداره کل نسبت به تهیه و توزیع اقلام مورد نیاز عشایر و دام آنها از هیچ تلاشی فرو گذاری نخواهد کرد.