نشریات برتر هسته های فرهنگی جوانان گلستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر پنجشنبه با حضور حجت الاسلام ولی نژاد مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان و حسینی مشاوراستاندار در امورجوانان ودیگر مسئولان فرهنگی استان برگزار شد از شش نشریه برتر در هسته های فرهنگی استان تقدیر شد.

نشریه آسرو از گرگان توانست در این همایش به کسب عنوان برتر نشریات هسته های فرهنگی دست پیدا کند ونشریات آینده سازان از کردکوی ،خرماروز از آزادشهر،تخت میرزا ازگرگان عناوین دوم تا چهارم را کسب کنند.

همچنین نشریات طهورا از گرگان وشمیم اندیشه از بندرترکمن توانستند به طور مشترک عنوان پنجم این جشنواره را به دست آورند.

در بخش خبراز نشریه ندای وحدت آق قلا،در بخش گزارش ویژه از نشریه کبوداستخر رامیان،در صفحه آرایی از نشریه ولی عصر بندرگز،در عکس از نشریه تلارچره خان ببین،در مقاله از نشریه تجلی کوثر کلاله ودر مصاحبه نیز از نشریه دست خدای مینودشت تقدیر شد وهدایای نقدی ولوح تقدیر به نشریات برتر اهدا شد.

گفتنی است سازمان تبلیغات دارای 50 هسته فرهنگی است که این هسته های فرهنگی 38 نشریه را در این هسته ها منتشر می کنند.