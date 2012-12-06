به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی امروز در حاشیه بزرگداشت شهدای 16 آذر در جمع خبرنگاران درباره ساخت یادمان شهدا در دانشگاهها گفت: برای سایت دانشگاههایی که اخیراً افتتاح شدهاند، یادمان شهدا، مسجد و خانه فرهنگ طراحی شده و در دانشگاههای قدیمیتر هم تقریبا یا یادمان وجود دارد و یا در حال ساخت است.
وی درباره برنامه نشان شهدای علمی گفت: به جهت تعطیلیهای اخیر تهران این مراسم به سهشنبه آینده ساعت 10 تا 12 موکول شد که طی آن از خانواده شهدای هستهای تقدیر می شود.
خواجهسروی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تغییر رئیس دانشگاه تهران گفت: تغییر رئیس دانشگاه تهران در اختیار وزیر علوم است.
معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم با اشاره به انتقادات تشکلهای دانشجویی از عدم صدور مجوز برگزاری برنامه در دانشگاهها گفت: این موضوع بیشتر مربوط به دانشگاه تهران است و دانشگاههای دیگر چنین گزارشی نداشته اند.
وی درباره چگونگی شکایت تشکلهای دانشجویی از عدم صدور مجوز اشاره کرد و گفت: اگر دانشگاهی به تشکلی مجوز برای تاسیس و یا برنامه ندهند، تشکلها در صورت اعتراض میتوانند به هیئت مرکزی نظارت بر تشکلهای دانشجویی وزارت علوم، این موضوع را انعکاس دهند.
وی یادآورشد مشکلات در این هیئت پیگیری می شود ولی تاکنون حتی تشکلهای دانشگاه تهران نیز گزارشی ارایه نداده اند.
معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم درباره نحوه رسیدگی وزارت علوم به شکایت تشکلها هم گفت: اگر دانشگاهی مجوز برگزاری برنامه را صادر نکند، ما دانشگاه را خواهیم خواست و دلیل این امر را بررسی میکنیم و در نهایت حکمی که هیئت نظارت بر تشکلها صادر میکند، قطعی و لازم الاجراست چراکه دستور شخص وزیر علوم محسوب میشود.
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