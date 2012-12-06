اسکان 800 خانوار زلزله زده در چادر/ 60 هزار واحد مسکونی که مقاوم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان جنوبی به لحاظ شرایط اقلیمی و آب و هوایی در ردیف استان های پرخطر کشور از لحاظ بلایای طبیعی بوده، که رتبه سوم زلزله خیزی کشور را به خود اختصاص داده است.

هم اکنون 60 هزار واحد مسکونی نامقاوم در مناطق شهری و روستایی استان وجود دارد که با توجه به حجم بالای تخریب زمین لرزه زهان در چهارشنبه شب 15 آذرماه ، لزوم تدبر مردم و مسئولان برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی را دوچندان کرده است.

حوادثی مثل سیل و زلزله که در سطح کشور از احتمال وقوع بالاتر برخوردارند، از طریق ساخت سدها، سیل بندها و بندهای انحرافی و آبخیزداری مناطق کوهستانی و شیبدار و نیز با ساخت منازل مسکونی مقاوم در سطح قابل ملاحظه ای کاهش می یابند.

هر یک از عناصر جوی به تنهایی می تواند بلایای مهمی مانند افزایش دما و گرمازدگی، سرعتهای زیاد باد و وقوع توفان، بارشهای تندری و وقوع تگرگ، یخبندان و سرمازدگی و ... را ایجاد کند.

اما بیشترین خسارات جانی و مالی بر اثر پدیده های جوی ترکیبی و خطرات ثانویه ناشی از آنها است، مانند توفان، رعد و برق، خشکسالیها، سیل، آتش سوزی و ... بوجود می آید.

تاثیرگذاری بلایای جوی بر جوامع با توجه به وضعیت توسعه اقتصادی و آسیب پذیری آنها متفاوت است، به طوری که رویدادهای جوی بیشترین خسارات جانی را در کشورهای کمتر توسعه یافته و بیشترین خسارات مالی را در کشورهای بیشتر توسعه یافته ایجاد می کنند.

به طور کلی ایران کشوری حادثه خیز است، که 34 نوع از حوادث طبیعی دنیا در آن رخ می دهد.

گسلهای فعال تهدید جدی برای خراسان جنوبی

مسئول شبکه لرزه نگاری بیرجند در گفتگو با مهر، از وجود گسل های فعال زیادی در سطح استان خبر داد و گفت: از این گسل ها دو گسل نهبندان و خضری دشت بیاض در مجامع بین المللی نیز به عنوان گسل فعال شناخته شده است.

علی هاشمی اظهارداشت: گسل های نهبندان، (شامل نه غربی و نه شرقی)، دشت بیاض، اردکول، حاجی آباد، دوست آباد، آرین شهر، شمال بیرجند، جنوب بیرجند و فردوس از مهمترین گسل های فعال در سطح استان هستند.

وی عنوان کرد: خراسان جنوبی گسل های فعال زیادی دارد که این گسل ها از نظر طول و بزرگی نسبت به سایر گسل ها عمق بیشتری دارند.

هاشمی همچنین به زلزله دست بیاض در سال 1347 اشاره کرد و گفت: این زمین لرزه به بزرگی 7.2 ریشتر در مقیاس درجه بوده و بیانگر شدت فعالیت گسل در این منطقه است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت گسل فردوس در سال 1347، تصریح کرد: این زمین لرزه نیز پنج ریشتر بوده و خسارات زیادی را به بار آورده است.

هاشمی ادامه داد: همچنین در سل 1376 در اردکول و حاجی آباد شهرستان قاین نیز زمین لرزه ای به وقوع پیوست که دارای شدت بالابوده و خسارات جانی زیادی داشته است.

مقاوم سازی واحدهای مسکونی راهکار نجات از گسل های فعال

وی با تاکید بر اینکه بیشترین خسارات در مناطق دارای بافت فرسوده و قدیمی رخ می دهد، افزود: در صورت مقاوم سازی واحدهای مسکونی می توان از خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله در استان کاهش داد.

مسئول شبکه لرزه نگاری بیرجند در خصوص وضعیت ایران در زمینه وقوع زمین لرزه ، یادآور شد: ایران روی کمربند زلزله قرار دارد که این امر نیازمند تدابیر و برنامه ریزی مسئولان است.

ثبت سالانه 600 زمین لرزه در خراسان جنوبی

هاشمی از ثبت سالانه 500 تا 600 زمین لرزه در این استان خبر داد و گفت: این زمین لرزه با قدرت یک و دو ریشتر به ثبت رسیده است.

مسئول شبکه لرزه نگاری بیرجند یادآور شد: تعداد زیادی از پس لرزه ها به دلیل شدت کم، ثبت نمی شود.

اسکان 800 زلزله زده زهان در چادر

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از اسکان 800 نفر از زلزله زدگان زهان در چادرها خبر داد.

محمدرحیم شهریاری در گفتگو با مهر، اظهار داشت: تاکنون 800 تخته چادر، پنج هزار و 500 تخته پتو، 500 تخته موکت و 400 چراغ والر در بین مردم زلزله زده زهان توزیع شده است.

وی اضافه کرد: به منظور فراهم کردن تغذیه اضطراری بیش از 10 هزار انواع قوطی کنسرو به منطقه زلزله زده زهان ارسال شده است.

تخریب 100 درصدی خانه های روستایی زهان

بخشدار زهان در گفتگو با مهر، گفت: تقریبا 100 درصد منازل مسکونی روستائی در زلزله شب گذشته زهان تخریب شده است.

محمدرضا قرائی با بیان اینکه ریشتر این زمین لرزه 5.5 درجه اعلام شده داست، افزود: شدت زمین لرزه و تخریب ها نشان از بیشتر بودن این رقم دارد.

وی اضافه کرد: طبق بررسی انجام شده 100 درصد منازل روستائی در این مناطق تخریب شده و قابلیت استفاده ندارد.

بخشدار زهان با تاکید بر اینکه خانه های ویران شده در این زمین لرزه قدیمی و فرسوده بوده است، خواستار توجه بیشتر مردم و مسئولان به مقوله مقاوم سازی منازل مسکونی شد.

ثبت سالانه حدود یک هزار زمین لرزه در خراسان جنوبی

مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، از ثبت سالانه 400 الی یک هزار زمین لرزه در این استان خبر داد و گفت: این زمین لرزه ها خردلرزه بوده و قابل ثبت است.

محمدعلی آخوندی با بیان اینکه خراسان جنوبی جزو سه استان زلزله خیز کشور است، افزود: وقوع 20 نوع حادثه از جمله زلزله، سیل، توفان، خشکسالی، مخاطرات دامی و گیاهی، سرمازدگی، انتشار ریزگردها و... این استان را جزو مناطق پرخطر قرار داده است.

به گفته وی از این تعداد 30 تا 50 زمین لرزه در استان احساس می شود و بالای سه ریشتر رخ می دهد.

آخوندی اضافه کرد: زلزله، خشکسالی و سیل از مهم ترین حوادث طبیعی است که در استان رخ می دهد.

وجود60 هزار واحدمسکونی غیرمقاوم در خراسان جنوبی

مدیر کل بحران و حوادث غیر مترقبه خراسان جنوبی با بیان اینکه دو سوم استان در منطقه خطر بالا و بسیار بالا قرار دارد، افزود: هم اکنون 60 هزار واحد مسکونی شهری و روستائی غیر مقاوم در این استان وجود دارد.

وی اظهارداشت: از این تعداد 30 هزار واحد در شهرها و 30 هزار واحد در مناطق روستائی وجود دارد که این واحدها در بافت فرسوده قرار دارند.

60 هزار واحد مسکونی مقاوم سازی شد

آخوندی با بیان اینکه برای مقابله با تبعات ناشی از زلزله برنامه ریزی های جامعی از مسئول مسئولان مورد نیاز است، افزود: در این راستا باید استفاده از تسهیلات دولتی برای مقاوم سازی منازل مسکونی بویژه در روستاها در بین فرهنگ سازی شود.

وی ادامه داد: براساس بررسی انجام شده و تسهیلات دولتی که تاکنون به مردم اعطا شده، 60 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در استان مقاوم سازی شده است.

وجود شش ایستگاه لرزه نگاری در خراسان جنوبی

آخوندی با اشاره به اینکه آموزش های پیشگیری و مقابله با بلایای طبیعی را از مهمترین فاکتورهای کاهش خسارات جانی عنوان کرد و بیان داشت: بیش از 80 درصد خسارات جانی با آموزش های صحیح و استفاده از این آموزشها در زمان بحران کاهش می یابد.

وی به آماده کردن زیرساخت ها برای مقاوم سازی توسط دولت اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون بسترهای لازم برای مقاوم سازی منازل از سوی دولت فراهم شده و این در حالی است که استقبال مردم برای خوب بوده، اما کافی نیست، به ویژه در بافت های فرسوده که باید اقدامات بیشتری در آن انجام شود.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی از وجود شش ایستگاه لرزه نگاری در این استان خبر داد.