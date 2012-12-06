به گزارش خبرگزاری مهر، کرم‌رضا پیریایی در نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، اظهار کرد: طی ماه های اخیر و با تدابیر اتخاذ شده و مجموعه برنامه ریزی ها و اقدامات کنترلی، روند رو به رشد و موفقیت آمیزی را در تنظیم بازار استان شاهد هستیم.



وی با ابراز رضایت از عملکرد تنظیم بازار استان، از تلاش و اهتمام جدی دستگاه های مسول و دست اندرکاران در این زمینه تقدیر کرد و افزود: این توفیقات، ثمره برگزاری مستمر جلسات کارگروه تنظیم بازار، مدیریت مناسب، هم افزایی مجموعه های اقتصادی استان و نیز همراهی و حمایت های خوب اصناف و اتحادیه ها و رسانه ها است.



استاندار قم به پایین بودن نرخ کالاهای اساسی در قم اشاره کرد و گفت: در مقایسه صورت گرفته بر روی 60 قلم کالای اساسی در شش ماه گذشته، قیمت 46 قلم کالا در قم پایین تر از میانگین کشوری قرار داشت که این مساله حکایت از اثر بخش بودن برنامه ریزی ها و سیاست های اجرایی این حوزه دارد.



پیریایی با تاکید بر لزوم استمرار برنامه های کنترل و نظارت بر بازار، به اهمیت اتخاذ تدابیر مناسب برای بازار شب عید اشاره و خاطرنشان کرد: با استفاده از تمام امکانات باید برنامه ریزی های موثری در جهت تامین کالاهای مورد نیاز و نیز نظارت بر قیمت ها در ایام تعطیلات پایان سال صورت گیرد.



ظرفیت‌های استان قم به سرمایه گذاران شناسانده شود



استاندار قم بر احصاء دقیق و شناساندن ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی تاکید کرد.



کرم رضا پیریایی در جلسه ستاد برگزاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه سرمایه گذاری با تاکید بر تدوین منشور حمایت از سرمایه گذاران در استان قم، اظهار داشت: این منشور به منزله اعلام آمادگی مجموعه استان برای فراهم آوردن شرایط و بستر مناسب سرمایه گذاری در استان است.



وی تصریح کرد: منشور حمایت از سرمایه گذاران در استان قم یک منشور عملی و نشاندهنده هم افزایی و هماهنگی مسئولان ارشد استان خواهد بود که در آن راهبرد‌ها، مزیت‌ها و مشوق‌های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران گنجانده می‌شود.



استاندار قم با بیان اینکه همایش معرفی فرصت‌های سرمایه سرمایه گذاری در استان قم در دهه اول بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد افزود: در این همایش ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان احصاء و در اختیار سرمایه گزاران قرار خواهد گرفت و در این راستا توافق نامه‌هایی نیز به امضاء خواهد رسید.



پیریایی ابراز داشت: در حاشیه برگزاری این همایش نمایشگاهی از امکانات و ظرفیت‌های سرمایه گذاری در استان قم برپا خواهد شد و اطلاعات پروژه‌های عمرانی در بخش‌های مختلف نیز در اختیار سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد.



وی همچنین عنوان کرد: در این همایش تعدادی از مقالات ارسالی برگزیده نیز از سوی صاحبنظران و کار‌شناسان ارائه خواهد شد و مابقی مقالات نیز تحت عنوان کتابی منتشر و در اختیار شرکت کنندگان این همایش قرار خواهد گرفت.



استاندار قم خواستار استفاده از تجربیات سایر استان‌ها در برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه گذاری در استان شد و اظهار داشت: طرح‌ها ارائه شده از سوی سرمایه گذاران در این همایش با اولویت‌های مشخص مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از تایید نهایی تسهیلاتی برای اجرای این طرح‌ها توسط سرمایه گذاران ارائه خواهد شد.



وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) بررسی شد



آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) در جلسه شورای سازمان توسعه و عمران قم مورد بررسی قرار گرفت.



در این جلسه، معاون عمرانی استاندار قم با تاکید بر لزوم سرعت دادن به روند اجرای پروژه مهم و شریانی بلوار پیامبر اعظم(ص)، وجود برخی از معارضات را از موانع عمده موجود در مسیر اجرای این پروژه عنوان و تصریح کرد: در نشست های متعددی با سازمان های مربوطه، پیگیری و رفع سریع این معارضات ملکی و تاسیساتی مورد تاکید قرار گرفته است.



جواد دلاوری به برنامه زمانبندی فاز دوم پروژه اشاره و خاطرنشان کرد: پایان سال جاری، به عنوان انتهای این برنامه در نظر گرفته شده است که امیدواریم با تعامل خوب دستگاه های ذیربط، این زمانبندی محقق گردد.



معاون برنامه ریزی استاندار قم نیز با اشاره به اهمیت پروژه فرهنگی زیارتی پیامبر اعظم(ص) و نقش آن در تسهیل عبور و مرور و کاهش مشکلات ترافیکی هسته مرکزی شهر قم، بر اجرای سریع آن تاکید کرد.



سید رضا دهناد عنوان کرد: تکمیل هرچه سریعتر طرح حرم تا جمکران به عنوان نیاز شهری و مطالبه عمومی باید با جدیت دنبال شود.



شهردار قم و مدیرعامل سازمان توسعه و عمران قم نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت عملیات اجرایی پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص)، وجود ریل راه آهن، تاسیسات و شبکه های مربوط به آب، مخابرات، گاز و برق در محدوده اجرای پروژه را از عوامل موثر بر سرعت مناسب طرح برشمرده و همکاری جدی مجموعه دستگاه ها و سازمان های دخیل در کمک به اجرای این پروژه را خواستار شدند.

