پیام همدردی وزیر آموزش و پرورش با دانش آموزان حادثه دیده پیرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل این پیام بدین شرح است: خبر غم انگیز آتش سوزی در دبستان انقلاب اسلامی روستای شین آباد پیران شهر در استان آذربایجان غربی، برای بنده و تمامی همکارانی که افتخار معلمی دارند، بسیار ناراحت کننده و دردآور بود.

این پیام می افزاید: دانش آموزان کلاس چهارم و همکاران این مدرسه با آسیب دیدگی و سوختگی خود دل های ما را نیز در آتش غم خود سوزاندند.

حاجی بابایی در ادامه این پیام آورده است: اینجانب بر خود وظیفه می دانم ضمن بررسی دقیق حادثه تا مشخص شدن علل و نیز بهبودی کامل این عزیزان پیگیری نمایم.

وی می افزاید: مجددا با دانش آموزان و والدین گرامی و معلمان گرانقدر همدردی کرده و ازخداوند متعال برای این عزیزان دانش آموزان درخواست شفای کامل دارم.

محله شین آباد که به تازگی از روستا به شهر الحاق شده است دارای جمعیتی حدود 1200 خانوار و 5400 نفر است. این محله دارای دو مدرسه ابتدایی و راهنمایی که در شیفت صبح دخترها و در شیفت بعد از ظهر پسرها مشغول تحصیل هستند.