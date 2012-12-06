به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا نوین ظهر امروز پنجشنبه با اعلام این که با آغاز فصل پائیز و سردی هوا احتمال بارش‌های فصلی و ناگهانی در شهر تبریز وجود دارد ، بر لزوم آمادگی و بسیج کلیه امکانات ، ماشین‌آلات و نیروهای خدماتی و عملیاتی مناطق ، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تأکید کرد.



وی گفت: به منظور آمادگی هرچه بیشتر برای مقابله با بارندگی‌های ناگهانی و نیز پیشگیری از بروز بحران احتمالی در شهر ، تدابیر و دستورات لازم برای آماده‌باش واحدها و اکیپ‌های خدماتی و عملیاتی شهرداری صادر گردیده است.



شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اقدامات و تدابیر متخذه شهرداری اشاره و خاطرنشان کرد: ترمیم و لکه‌گیری سریع و به موقع برخی چاله چوله‌های موجود ، اجرای سریع طرح نهضت آسفالت ، جلوگیری از حفاری‌های غیر ضروری ، اجرای سریع و به موقع طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و آماده سازی ناوگان و اکیپ‌های عملیاتی و خدماتی سازمان موتوری ، معاونت خدمات شهری و آتش‌نشانی از جمله اقدامات انجام گرفته در همین راستا است.



نخستین جشنواره نقاشی مکتب تبریز برگزار می شود

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز از برگزاری نخستین جشنواره نقاشی مکتب در تبریز خبر داد.

سید رضا علوی ضمن اعلام این خبر گفت:هدف از برگزاری این جشنواره ، ردیابی و بهره مندی از کیفیات آثار گذشتگان در مسیر راهگشایی بیشتر و بهتر برای هنر حال است.

وی در ادامه سخنان خود گفت: از دیگر اهداف جشنواره می توان به تلاش جهت آشنایی بیشتر شهروندان نسبت به سوابق تاریخی هنری شهر،استخراج و مطالعه تصویری مدون تر و کامل تر نسبت به ارزش های زیبایی شناختی هنر نقاشی مکتب تبریز و ... اشاره کرد.



تبریز میزبان مرحله پایانی رقابت های بسکتبال لیگ دسته دو بانوان



دور رفت مرحله پایانی رقابت های بسکتبال لیگ دسته دوبانوان قهرمانی باشگاه های کشور در تبریز آغاز شد.

در این مسابقات، تیم های سبلان تهران، هیات بسکتبال ساری، مس کرمان و شهرداری تبریز حضور دارند.

این رقابت ها به مدت سه روز در سالن شهید صمد اقدمی تبریز جریان دارد.



برتری بانوان بسکتبالیست شهرداری تبریز برابر ساری



در دور رفت مرحله پایانی رقابت های بسکتبال لیگ دسته دو بانوان قهرمانی باشگاه های کشور، تیم های شهرداری تبریز و سبلان تهران موفق به شکت رقبای خود شدند.

در نخستین روز این مسابقات، مس کرمان 49 بر 58 از سبلان تهران شکست خورد و شهرداری تبریز 77 بر 75 هیات بسکتبال ساری را شکست داد.

در دومین روز این رقابت ها امروز هیات بسکتبال ساری به مصاف مس کرمان می رود و سبلان تهران با شهرداری تبریز دیدار می کند.

این رقابت ها به مدت سه روز در سالن شهید اقدمی تبریز با حضور تیم های سبلان تهران، هیئت بسکتبال ساری، مس کرمان و شهرداری تبریز برگزار می شود.

