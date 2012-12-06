داوطلب ملاردی در استان تهران نمونه شد

مجتبی طاعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بمناسبت روز 14 آذر که بعنوان روز جهانی داوطلب نامگذاری شده است، احمد علاقه بند از سوی جمعیت هلال احمر به عنوان داوطلب نمونه استان تهران انتخاب و معرفی شد.

وی ادامه داد: همچنین در همایش کشوری که امروز مورخ 16 آذر در مشهد برگزار شد، از این فعالیتهای عام المنفعه و خیرخواهانه این داوطلب نمونه تجلیل بعمل آمد.

این مسئول با اشاره به برخی فعالیتهای عام المنفعه احمد علاقه بند، عنوان کرد: این فرد بعنوان داوطلب جمعیت هلال احمر شهرستان ملارد با شرکت در فعالیتهای خیرخواهانه، به بسیاری از نیازمندان این شهرستان کمکهای شایانی کرده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ملارد گفت: از جمله فعالیتهای خیرخواهانه این داوطلب می توان به اهدای دو قطعه زمین به مساحت بیش از 15 هزار و 500 متر مربع بمنظور احداث پایگاه امداد و نجات جاده ای و ساخت انبارهای امدادی در ملارد اشاره کرد.

طاعتی همچنین ساخت کتابخانه، مسجد، تهیه مسکن برای زنان سرپرست خانوار، کمک به نیازمندان، کمک به زلزله زدگان آذربایجان و ... را از دیگر فعالیتهای عام المنفعه و خیرخواهانه این داوطلب ذکر کرد.

این مسئول بیان کرد: بنابر آیتمهای موجود برای کسب امتیاز و انتخاب داوطلب نمونه، احمد علاقه بند موفق به کسب بیشترین امتیاز و اخذ عنوان داوطلب نمونه استان تهران شد.