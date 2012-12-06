اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده در ملکان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رمضان الهوردیان امروز در تشریح خبر فوق اعلام داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان امداد این شهرستان در اجرای طرح پاکسازی و سالم سازی مناطق آلوده تعداد 11نفر معتاد خطر ناک و تابلو دستگیر و به مقامات قضایی تحویل دادند.

فرمانده انتظامی ملکان در ادامه افزود:از دستگیرشدگان، مقدار 207 گرم هروئین ، 21/65 گرم سانت شیشه ، 245 گرم گراس ، 138 شیزه تریاک، 1500 گرم تفاله تریاک، 81 گرم سوخته تریاک ، 28 عدد وافور و 2 دستگاه ترازوی توزین کشف و ضبط شد.

دستگیری تهیه و توزیع کننده اقلام و داروهای غیر مجاز در میانه



فرمانده انتظامی شهرستان میانه آذربایجان شرقی از دستگیری فردی که اقدام به تهیه و توزیع اقلام و داروهای غیر مجاز در سطح شهرستان میانه می کرد، خبر داد.

سرهنگ محمد خشتگر ضمن اعلام خبر فوق افزود: پس از کسب اطلاع از فعالیت فردی به هویت (و- الف ) در زمینه تهیه و توزیع اقلام و داروهای غیر مجاز، موضوع در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت این فرماندهی قرار گرفت.

وی درادامه کفت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان، پس از یک سری کار اطلاعاتی و یقین از صحت موضوع در یک عملیات هماهنگ شده اقدام به بازرسی از مغازه متهم نموده، و مقادیر زیادی داروی غیر کشف و ضبط شد.

شناسایی و دستگیری سارق حرفه ای در اهر



فرمانده انتظامی شهرستان اهر آذربایجان شرقی از دستگیری عامل سرقت مغازه ها با همکاری پلیس اردبیل خبر داد.

سرهنگ علی طاحونی ضمن اعلام خبر فوق افزود: در پی وقوع سرقت های متعدد از مغازه های سطح شهرستان اهر، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت و پس از شناسایی محل اختفای سارق در اردبیل با همکاری پلیس اردبیل وی شناسایی، دستگیر و به اهر منتقل شد.

وی گفت: متهم دستگیر شده به هویت ( ح.ز ) در تحقیقات فنی پلیس به 18 فقره سرقت مغازه ها از سطح شهرستان اهر به همراهی سه نفر از همدستانش بنام های (ح- ا) – (و- ف) و (ع- ف) اهل و ساکن پارس آباد اعتراف کرد.

برگزاری کارگاه آموزش امور قضایی درشهرستان "مرند "



ششمین کارگاه آموزش امور قضایی روسای و کارکنان کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان"مرند " آذربایجانشرقی ،صبح امروز با حضور دادیار دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برگزار شد.

سرهنگ میر قاسم خلقی جانشین فرمانده انتظامی شهرستان،روسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات شهرستان و با شرکت بیش از 60 نفر از کارکنان واحدهای تابعه شهرستان برگزار شد،سرهنگ" میر قاسم خلقی " در گزارشی با اشاره به تعامل خوب دستگاه قضائی با فرماندهی انتظامی شهرستان بر ضرورت وجود این تعامل در جهت تقویت اقتدار پلیس و دستگاه قضایی در برخورد با مخلان نظم و امنیت تاکید کرد.

این گزارش حاکی است، درادامه این کارگاه آموزشی" فتاحی" دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان" مرند " با تقدیر و تشکر از همکاری و همدلی خوب مجموعه فرماندهی انتظامی شهرستان در برقراری نظم و امنیت بر اجرای دقیق دستورات قضایی تاکید کرد.

