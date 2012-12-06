ضرورت تقویت اراده معتادان برای ترک و اعتمادسازی در جامعه/ تشدید برخورد با کمپهای غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، نور محمد فردی بیرانوند ظهر امروز بصورت سرزده از تعدادی از مراکز ترک اعتیاد این شهرستان بازدید بعمل آورد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این مراکز قرار گرفت.

فرماندار شهرستان ملارد طی بازدید از دو کمپ ترک اعتیاد صبا و یاران پاک ویژه آقایان و بانوان واقع در روستای لم آباد بخش مرکزی، در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم تقویت اراده معتادان و بازگشت مجدد به بطن جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: از انجا که فرد معتاد یک بیمار محسوب می شود و نه یک مجرم، باید با فرهنگسازی در میان مردم، زمینه پذیرش و فعالیت مجدد آنان در جامعه را فراهم آورد.

لزوم انجام اقدامات فرهنگی در جامعه برای پذیرش ترک کنندگان مواد مخدر

وی ادامه داد: معتادان باید بدانند که در صورت ترک مواد مخدر و بازگشت به جامعه، ترد نخواهند شد و مورد بی مهری قرار نخواهند گرفت در اینصورت است که انگیزه و اراده کافی برای ترک اعتیاد در آنان ایجاد خواهد شد و جامعه به سمتی پیش خواهد رفت که دیگر فرد معتادی در آن وجود نداشته باشد.

این مسئول بر لزوم انجام اقدامات فرهنگی تاکید کرد و گفت: کمپهای ترک اعتیاد می توانند با انجام اقدامات و برنامه های فرهنگی، زمینه لازم برای تشویق و ترغیب معتادان در ترک مواد مخدر را فراهم کنند که این امر مستلزم رعایت اصول و قوانین است.

کمپهای غیرمجاز موجب شدت مصرف مواد در معتادان می شوند



فرماندار شهرستان ملارد افزود: اهتمام فرمانداری بر این است در سریعترین زمان ممکن، از فعالیت مراکز و کمپهای غیرمجاز جلوگیری شود، چراکه این مراکز نه تنها تاثیری در ترک اعتیاد معتادان ندارند، بلکه در بیشتر مواقع با بکارگیری روشهای نادرست موجب شدت مصرف مواد و یادگیری شیوه های خطرناکتر می شوند.

فردی بیرانوند بیان کرد: رعایت سرانه های استاندارد برای کمپهای ترک اعتیاد، رعایت استانداردهای موجود در وضعیت بهداشتی، ورزشی، مشاوره ای، ایجاد فضای مناسب و... از جمله مواردی است که باید در مراکز ترک اعتیاد رعایت شود.

وی با بیان اینکه تمام تلاش مسئولان بر این است که ریشه اعتیاد در کشور خشکانده شود، ابراز امیدواری کرد: امید میرود با فرهنگسازی، اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی افراد جامعه بویژه جوانان، آینده سازان این مرزو بوم به دام اعتیاد نیافتند و بتوان از ظرفیت و استعداد جوانان در راه پیشرفت همه جانبه کشور بهره برد.