842 میلیون ریال صدقه از سوی مردم ایرانشهر پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی تراقویی اظهار داشت: جمع آوری صدقه یکی از عمده طرح های اجرایی کمیته امداد است که به صورت مستمر در طول سال اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه جمع آوری صدقه در راستای محرومیت زدایی اجرا می شود، گفت: با اطلاع رسانی انجام شده، مردم این شهرستان با محل هزینه کرد صدقات و همچنین آیات و روایات نقل شده در زمینه تاثیر مثبت پرداخت صدقه در زندگی فردی و اجتماعی آشنا هستند و همکاری مطلوبی در این زمینه با کمیته امداد دارند.

وی با اشاره به اینکه جمع آوری صدقات محدود به زمان خاصی نیست، افزود: این عمل به صورت مستمر در شهرستان و توسط نیروهای امدادی ویژه در بحث جمع آوری زکات انجام می شود.

وی بین داشت: کمیته امداد ایرانشهر اقدام به جمع آوری صدقات از محل صندوق های بزرگ، کوچک و متوسط در سطح معابر، ادارات و همچنین مشترکان خانگی می کند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) ایرانشهر به محل هزینه کرد صدقات اشاره کرد و گفت: مبالغ جمع آوری شده در این زمینه در بحث کمک معیشتی، هزینه های درمانی، بهداشتی، فرهنگی و تحصیلی مددجویان هزینه می شود.

41 میلیارد ریال هزینه برای احداث مسکن کارکنان کمیته امداد

مدیر مسکن کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان در مجمع عمومی شرکت تعاونی مسکن این نهاد اظهار داشت: تاکنون بیش از 41 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت 128 واحد مسکونی کارکنان این نهاد هزینه شده است.

مجید نجفی گفت: این نهاد با عقد قرارداد با پیمانکاران، ساخت مجتمع 32 واحدی خیابان اشرفی اصفهانی و 96 واحدی مهر شهر را به منظور رفاه کارکنان در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: مجتمع 96 واحدی مهر شهر، در زمینی به مساحت هفت هزار و 467 متر مربع و زیر بنای کل 12 هزار و 192 متر مربع اکنون به پایان رسیده است و واحد ها به زودی پس از تفکیک و تقسیط وام به متقاضیان واگذار می شود.

وی بیان داشت: همچنین برای مجتمع 32 واحدی اشرفی اصفهانی که در مرحله اتمام سفت کاری قرار دارد، تاکنون 10 میلیارد و 160 میلیون ریال هزینه شده است.