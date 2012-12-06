راه اندازی چهارمین مرکز نگهداری سالمندان/ ثبت 2500 فقره ازدواج در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مرکز روزانه نگهداری سالمندان و معلولان استان گلستان پیش از ظهر پنجشنبه در علی آبادکتول راه اندازی شد.

رقیه رحمانی مدیرکل بهزیستی گلستان در این مراسم گفت: 136 هزار سالمند در استان بسر می برند که در طرح نگهداری و مراقبان سالمند 160 نفر شناسایی شدند.

وی اظهار داشت: این طرح که برای اولین بار در استان اجرا می شود، از دیماه امسال کلید می خورد.



توزیع 2200 عدد تجهیزات بین کانونهای مساجد

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد گلستان از توزیع دو هزار و ۲۳۹ عدد تجهیزات بین کانون های مساجد این استان خبر داد و گفت: این تجهیزات بین کانون های مساجد استان توزیع می شود.

مهدی بیکی گفت: این تجهیزات شامل؛ یکصد و 68 عدد کامپیوتر، یکصد و 20 چاپگر، 25 دستگاه کپی، 259 میز چوبی، 318 قفسه، یک هزار و 36 صندلی چوبی، یکصد دوربین عکاسی، 30 عدد ویدئو پروژکشن، 88 فایل کشویی، 35 بخاری گازی، 30 پنکه زمینی و 30 تخته وایت برد است.



وی افزود: این تجهیزات در راستای تفاهم نامه منعقده شده ستادعالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور با استانداری گلستان به مبلغ 500 میلیون تومان خریداری شده و در اختیار کانون های مساجد استان قرار می گیرد.



رامیان از شهرهای تاریخی و پرپیشینه گلستان است



مدیر مرکز دانش‎نامه گلستان در دیدرا با فعالان فرهنگی رامیان، گفت: رامیان یکی از شهرهای تاریخی استان است این منطقه همواره دارای اهمیت بوده و در تحولات عصر قاجار به خصوص مشروطیت نقش مهمی داشت.

رحمت الله رجایی ضمن یادی از شیخ عبدالحسین رامیانی گفت: به رغم اهمیت و جایگاه رامیان،تاکنون کار مهمی درباره آن نشده است.



مدیر مرکز دانش‎نامه گلستان گفت: آثار طبیعی ارزشمندی در رامیان وجود دارد که می‌تواند در گسترش گردشگری آن نقش داشته باشد.



فعالیتهای فنی و حرفه ای خدماتی برای جامعه حیاتی است

علی اکبر سوخت سرایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گلستان ضمن ابراز خرسندی از انجام و نحوه خدمات رسانی به جوانان، کارجویان و بیکاران، فعالیتهای آموزش فنی و حرفه ای را خدماتی حیاتی و بسیار ارزشمند برای جامعه توصیف کرد.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گلستان با حضور در مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان گرگان ضمن بازدید از کلیه بخشها، از نزدیک با فعالیتهای این مرکز آشنا شد.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان نیز در خصوص چگونگی شیوه اجرای دوره های آموزشی و آموزن پایان دوره کارآموزان و اعطاء گواهینامه مهارت به ارائه توضیحاتی پرداخت.

آموزشهای فنی و حرفه ای بهترین راه رسیدن به اشتغال است



رمضانعلی الیاسی فرماندار کردکوی در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان دوره های آموزش فنی و حرفه ای را بهترین راه برای رسیدن به اشتغال عنوان کرد.



مجید رمضانی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کردکوی نیز از بازدید بیش از 200 نفر در پایان سومین روز از بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای خبر داد.



رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کردکوی با اعلام این خبر گفت : با آغاز اجرای طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در استان با دعوت از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان و مذاکره و مکاتبه با مدیران آموزش و پرورش شهرستان و مراکز علمی و آموزشی، بیش از 200 نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی ( اعم از هنرستانهای فنی و حرفه ای و کارو دانش ) و آموزشکده های فنی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای بازدید کردند.

لزوم تقویت تشکل های صنفی پیمانکاری در گرگان



فرماندار گرگان گفت: با تقویت تشکلهای صنفی پیمانکاری ساخت و ساز مسکن از حضور افراد صاحب صلاحیت برخوردار می شود و این برخورداری به اقتصاد و امنیت روانی خریداران مسکن کمک می کند



حیدر علی احمدی در مجمع عمومی انبوه سازان استان اظهار داشت : انبوه سازان مسکن در انجام به موقع تعهدات دولت در حوزه مسکن مهر نقش مهم را ایفا کردند



احمدی ادامه داد: به کارگیری دانش فنی و آموزش تخصصی و مصالح نوین، صنعت ساختمان را از ساخت های سنتی به صنعتی سوق داده و مقاوم سازی را تسریع و مخاطرات احتمالی را به شدت کاهش داده است

ثبت 2500 فقره ازدواج در گرگان

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار گرگان گفت: در نیمه الو امسال دو هزار و 594 فقره ازدواج و 470 فقره طلاق در گرگان ثبت شد.



محمد حسین غریب در دومین جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی ، فرهنگی و خانواده شهرستان گرگان گفت : تحکیم پایه های اعتقادی و گسترش باورهای دینی در جامعه به عنوان مهمترین عامل در پیشگیری از گسترش آسیبهای اجتماعی و انحرافات اخلاقی باید مد نظر قرار گیرد



معاون سیاسی فرماندار با اشاره به آمار رو به رشد طلاق و تبعات منفی ناشی از آن در جامعه اظهار داشت : طلاق جزء مسائلی است که در دین مبین اسلام به هیچ وجه پسندیده نیست و حتی الامکان از آن نهی شده است.



همایش تخصصی گردشگری در علی آبادکتول



همایش تخصصی گردشگری باعنوان شناخت قابلیت ها وتوانمندی های گردشگری شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.



علی اکبر کی پور فرماندارشهرستان علی آباد کتول گفت:برای توسعه بخش گردشگری باید یک برنامه ریزی دقیق وفضای فرهنگی جامعه اجتماعی فراهم باشد.



وی اظهار داشت:پتانسیل گردشگری ،ظرفیتی است که جامعه می تواند برمبنای آن توانمندی های خودرانشان داده وبابرنامه ریزی مناسب ازنتایج مطلوب آن بهره مندشود.

کی پور گفت:امیدوارم باظرفیتهای موجودوتلاش هایی که مدیران گردشگری شهرستان واستان انجام میدهند فضایی مطلوب جهت پیشرفت صنعت گردشگری ایجاد شود.

جابجایی روزانه 40 هزار مسافر با اتوبوس در گرگان

نماینده شورای شهر در سازمان اتوبوسرانی شهرداری گرگان گفت: اظهار داشت: در حال حاضر 107 دستگاه اتوبوس در نقاط مختلف شهری گرگان مشغول فعالیت هستند که به طور میانگین روزانه 40 هزار مسافر را جابجا می کنند.

ناصر گرزین افزود: ناوگان اتوبوسرانی شهرداری به طور کامل به سامانه مدیریت هوشمند الکترونیک تجهیز و مکانیزه شده است.



عضو هیات رئیسه شورای شهر گرگان در ادامه با بیان این مطلب که بر اساس استاندارد کشوری متوسط طول خطوط شهری و جمعیت شهر گرگان باید به ازای هر 2 هزار و 937 نفر یک دستگاه اتوبوس داشته باشیم ، خاطر نشان کرد: این در حالی است که به ازای هر 4 هزار و 843 نفر یک دستگاه اتوبوس داریم و باید سعی کنیم این وضعیت را به حد مطلوب برسانیم.