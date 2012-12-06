رزمایش تاکتیکی سپاه پاسداران در اردبیل خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل بابازده ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه این رزمایش تصریح کرد: هدف از این رزمایش چهار روزه آشنایی سپاهیان با روشهای پیشرفته رزمی و به روز کردن تمرینات نظامی بود.

وی با بیان اینکه برگزاری رزمایش فرصتی برای تجدید آمادگی نیروهای سپاه است، اضافه کرد: تمرینات در نظر گرفته شده در رزمایشها بر اساس آخرین معلومات به دست آمده بوده و از همین رو می تواند مهارتهای جدیدی را در اختیار شرکت کنندگان قرار دهد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان ادامه داد: در این رزمایش نیروهای سپاه با استفاده از انواع سلاحهای سبک و نیمه سنگین تمرینات مختلف نظامی را انجام داده و مهارتهای جسمی خود را محک زدند.

به گفته بابازاده در این همایش با استفاده از آخرین یافته های نظامی، اصول پدافند غیر عامل نیز تمرین شد.

این مسئول متذکر شد: ضروری است نیروهای سپاه به منظور آمادگی پایدار به صورت دوره ای از طریق رزمایش های برگزار شده مهارتهای خود را حفظ کنند.

