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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

پس از چهار روز؛

رزمایش تاکتیکی سپاه پاسداران در اردبیل خاتمه یافت

رزمایش تاکتیکی سپاه پاسداران در اردبیل خاتمه یافت

نیر – خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل از خاتمه رزمایش سراسری سپاهیان گردانهای امام حسین (ع) استان اردبیل در منطقه کوراییم نیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل بابازده ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه این رزمایش تصریح کرد: هدف از این رزمایش چهار روزه آشنایی سپاهیان با روشهای پیشرفته رزمی و به روز کردن تمرینات نظامی بود.

وی با بیان اینکه برگزاری رزمایش فرصتی برای تجدید آمادگی نیروهای سپاه است، اضافه کرد: تمرینات در نظر گرفته شده در رزمایشها بر اساس آخرین معلومات به دست آمده بوده و از همین رو می تواند مهارتهای جدیدی را در اختیار شرکت کنندگان قرار دهد.
 
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان ادامه داد: در این رزمایش نیروهای سپاه با استفاده از انواع سلاحهای سبک و نیمه سنگین تمرینات مختلف نظامی را انجام داده و مهارتهای جسمی خود را محک زدند.
 
به گفته بابازاده در این همایش با استفاده از آخرین یافته های نظامی، اصول پدافند غیر عامل نیز تمرین شد.
 
این مسئول متذکر شد: ضروری است نیروهای سپاه به منظور آمادگی پایدار به صورت دوره ای از طریق رزمایش های برگزار شده مهارتهای خود را حفظ کنند.
 
کد مطلب 1759581

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