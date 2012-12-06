دیدار محسن رضایی با مراجع و علما در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی صبح پنجشنبه در آغاز برنامه های سفر قم، پس از زیارت حرم مطهر کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه(س)، به دیدار مراجع معظم تقلید و علما رفت و با پیرامون مسائل داخلی و بین المللی به گفتگو پرداخت.
وی در حاشیه دیدار با آیتالله نوریهمدانی، تبعیت از مقام معظم رهبری و مرجعیت را وظیفه همگان دانست و گفت: مسئولین باید به رهنمودهای مراجع عظام و علما اهتمام داشته باشند و ما این امر را وظیفه خود میدانیم و در سفرهای مختلف به قم از رهنمودهای این بزرگان بهره مند می شویم.
به گزارش مرکز خبر حوزه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،علاوه بر دیدار با آیتالله نوریهمدانی با آیت الله علوی گرگانی آیت الله مومن عضو فقهای شورای نگهبان و خبرگان رهبری و حجتالاسلام شهرستانی نماینده آیت الله العظمی سیستانی به صورت خصوصی و بدون حضور خبرنگاران دیدار کرد.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سفری یک روزه به قم، با برخی از مراجع عظام تقلید و علما دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی صبح پنجشنبه در آغاز برنامه های سفر قم، پس از زیارت حرم مطهر کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه(س)، به دیدار مراجع معظم تقلید و علما رفت و با پیرامون مسائل داخلی و بین المللی به گفتگو پرداخت.
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