مسجد تاریخی جامع باقر در شیراز مرمت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا نصیری اصل با اشاره به ارزشهای تاریخی ، فرهنگی این مسجد ارزشمند در بافت تاریخی شیراز گفت: برهمین اساس مرمت این مسجد تاریخی با توجه به آسیب دیدگی بنا در شبستان جنوب غربی نیاز به مرمت و ساماندهی کف فرش حیاط ، شبستانها و نیز مرمت آب انبار مسجد در برنامه های سال جاری قرار گرفت که این پروژه با اختصاص اعتباری بالغ بر دو میلیارد و650 میلیون ریال هم اکنون در دست اجراست.

وی بیان کرد: این پروژه از اواسط شهریورماه سال جاری آغاز شده و هم اکنون با حدود 10 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

معاون میراث فرهنگی فارس اظهار امیدواری کرد تا پایان سال جاری مرمت این بنای ارزشمند تاریخی استان در بخشهای مورد نظر به پایان برسد.

مسجد حاج باقر مربوط به دوره قاجاریه بوده و در شیراز، محله سردزک، در نزدیکی حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ(ع) واقع شده است.

این اثر در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۷۸ به شماره ۲۳۰۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.