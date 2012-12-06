دوره آموزشی مدیریت انرژی در ساختمان های اداری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدی پور ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این دوره آموزشی با همکاری سازمان ملی بهره وری انرژی ایران و کارگروه آموزش شورای فنی استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از منابع سوختی موجود، فسیلی، تجدیدناپذیر و پایان یافتنی هستند، عنوان کرد: مصرف درست و آموزش در راستای استفاده بهینه از این منابع که به نسل های آینده نیز تعلق دارند ضروری است.

امیدی پور آلودگی های شدید زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی حاصل از سوخت های فسیلی، ناتوانی در بازیافت انرژی از دست رفته،‌ اتکای بیش از حد اقتصاد ملی به منابع سوخت های فسیلی، وجود صنایع، کارخانجات فرسوده و پرمصرف و صرفه های اقتصادی ناشی از کاهش و بهینه ساختن مصرف انرژی را از ضروریات برگزاری این دوره های آموزشی عنوان کرد.

وی با بیان این که بیش از یک سوم انرژی مصرفی در بخش ساختمان به مصرف می رسد، تصریح کرد: توجه به مقررات ملی ساختمان ضروری است و انجام اقدامات کوتاه مدت، ‌میان مدت و بلند مدت در زمینه اجرای این مقررات راهی مناسب در راستای بهینه سازی مصرف انرژی است.

معاون عمرانی استاندار با تأکید بر نقش دستگاه های دولتی در اشاعه فرهنگ بهینه سازی مصرف سوخت اظهار داشت: اجرای طرح های بهینه سازی مصرف سوخت در فضای های اداری، با توجه به گستردگی و تعدد این فضاها در مناطق شهری و روستایی، می تواند الگوی مناسبی برای مردم باشد.