همایش سوگواره اشک شمع در محمدشهر به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر همایش سوگواره اشک شمع پیش از ظهر پنج شنبه با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و شهروندان محمدشهر طی مراسمی در محل حسینیه فاطمه الزهرا (س) به کار خود پایان داد.



شهردار و اعضای شورای شهر محمدشهر، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمدشهر و برخی از هنرمندان شهر محمدشهر کرج از جمله مدعوین این مراسم بودند.



برپایی سوگواره اشک شمع برای نخستین بار در کرج



معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار محمدشهر در حاشیه این مراسم درباره این سوگواره به خبرنگار مهر گفت: به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله‌ الحسین (ع) با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری محمدشهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیئت حضرت فاطمه الزهرا ( س ) و جمع زیادی از مشتاقان و فعالان فرهنگی، این سوگواره برای اولین بار در سطح شهر کرج برگزار شد.



شیرزاد حسینی راد ادامه داد: این سوگواره در بخش‌های مختلفی همچون نمایشگاه تجسمی و فضاسازی واقعه عاشورا توسط هنرمند بزرگوار واثقی و نمایشگاه عکس عاشورایی از هنرمند نامی و برجسته کشور جواد سعیدی با بیش از 70 تابلوی نفیس با موضوعیت عاشورا، نمایشگاه کتاب مذهبی، نمایشگاه خوشنویسی، شب شعر عاشورایی با حضور شاعران دلداده و دلسوخته حسینی از پنجم آذرماه تا امروز در حال برگزاری بود.



حسینی راد افزود: این همایش در سه شب نخست از پنجم تا هفتم آذرماه همراه با شب شعر آیینی و شب خاطره و نهم آذرماه با برگزاری همایش فرهنگ عاشورایی در محل حسینیه فاطمه الزهرا (س) که در شهرک همایون ویلا و خیابان ارکیده قرار دارد همراه بود.