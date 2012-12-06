همایش سوگواره اشک شمع در محمدشهر به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر همایش سوگواره اشک شمع پیش از ظهر پنج شنبه با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و شهروندان محمدشهر طی مراسمی در محل حسینیه فاطمه الزهرا (س) به کار خود پایان داد.
شهردار و اعضای شورای شهر محمدشهر، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمدشهر و برخی از هنرمندان شهر محمدشهر کرج از جمله مدعوین این مراسم بودند.
برپایی سوگواره اشک شمع برای نخستین بار در کرج
معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار محمدشهر در حاشیه این مراسم درباره این سوگواره به خبرنگار مهر گفت: به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری محمدشهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیئت حضرت فاطمه الزهرا ( س ) و جمع زیادی از مشتاقان و فعالان فرهنگی، این سوگواره برای اولین بار در سطح شهر کرج برگزار شد.
شیرزاد حسینی راد ادامه داد: این سوگواره در بخشهای مختلفی همچون نمایشگاه تجسمی و فضاسازی واقعه عاشورا توسط هنرمند بزرگوار واثقی و نمایشگاه عکس عاشورایی از هنرمند نامی و برجسته کشور جواد سعیدی با بیش از 70 تابلوی نفیس با موضوعیت عاشورا، نمایشگاه کتاب مذهبی، نمایشگاه خوشنویسی، شب شعر عاشورایی با حضور شاعران دلداده و دلسوخته حسینی از پنجم آذرماه تا امروز در حال برگزاری بود.
حسینی راد افزود: این همایش در سه شب نخست از پنجم تا هفتم آذرماه همراه با شب شعر آیینی و شب خاطره و نهم آذرماه با برگزاری همایش فرهنگ عاشورایی در محل حسینیه فاطمه الزهرا (س) که در شهرک همایون ویلا و خیابان ارکیده قرار دارد همراه بود.
کرج- خبرگزاری مهر: مراسم اختتامیه سوگواره اشک شمع در محل حسینیه فاطمه الزهرا (س) محمدشهر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر همایش سوگواره اشک شمع پیش از ظهر پنج شنبه با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و شهروندان محمدشهر طی مراسمی در محل حسینیه فاطمه الزهرا (س) به کار خود پایان داد.
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