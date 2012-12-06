هسته های فرهنگی در بصیرت افزایی جوانان موثر بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر پنجشنبه در هفتمین جشنواره نشریات فرهنگی جوان استان اظهارداشت: جوانان فعال در هسته ها باید هسته ها را حفظ کنند و فعالیت خود را در این مجموعه و با کارگروهی خوب در بخش دیگری ادامه دهند چرا که نشان داد تجربه موفقی است.

وی در ادامه افزود: انسانها با چهار عنوان، غریزه، وظیفه، ایثار و انفاق همیشه روبرو هستند که یکی از مهمترین آنها یعنی وظایف است که معنای تفکر واندیشه را می دهد .

وی افزود: انسانهایی که در ظول تاریخ فقط با اتکا به غرایز خود عمل کردند، مسیر انحطاط ونابودی را پیش گرفتند و به درجه ای پایین تر از حیوانات هم تنزل یافتند اما افرادیکه بر حسب وظیفه عمل کردند، از مقربان الهی گشتند واز ملائک نیز بالاتر رفتند.

حجت الاسلام ولی نژاد تصریح کرد: برخی از وظیفه نیز فراتر عمل کرده و به درجه ایثار رسیده اند که اگر بتوانیم از خودمان و منافعمان برای رسیدن به نفع بالاتری مانند انقلاب و نظام و رهبری بگذریم می توانیم بگوییم ایثارگر هستیم.

وی تصریح کرد: انسان ها باید بتوانند در همه میدان های زندگی با تعقل وارد شوند و آنجایی که تعقل رهبری انسان را به دست بگیرد انسان می تواند موفق شود.

در این مراسم از شش نشریه برتر فرهنگی جوان گلستان تقدیر شد.