شهرستان مراغه حتی یک ترمینال مسافربری هم ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور صادقیاصل قبل از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای ترافیک مراغه اظهار کرد: تاکنون در این شهرستان هیچ ترمینال مسافربری وجود ندارد که البته کار احداث ترمینال این شهر، با اعتبار اولیه 60 میلیارد ریال آغاز شده است.
وی افزود: اجرای طرح ترمینال مسافربری مراغه که پیش بینی می شود در کمتر از دو سال به بهره برداری برسد با اجرای دیوارکشی و محوطهسازی آغاز شده است.
صادقی اصل در خصوص کاهش تصادف های منجر به فوت در این شهرستان اظهار داشت: با اجرا شدن طرحهای ترافیکی و ساماندهی 95 نقطه حادثهساز در سطح شهر و راههای منتهی به مراغه با 10 میلیارد ریال اعتبار تعداد تصادفات در این شهر به حداقل رسیده است.
وی افزود: با اجرا شدن طرحهای ترافیکی در دو ماه گذشته در سطح شهر مراغه هیچ تصادف فوتی در این شهر روی نداده است.
معاون استانداری اذربایجان شرقی گفت: پنج اکیپ راهداری برای نگهداری و برفروبی جاده مراغه - هشترود و محورهای برفگیر روستایی این شهرستان مستقر شده اند.
وی با بیان اینکه محور مراغه - هشترود از محورهای برفگیر و کوهستانی استان است، خواستار استقرار خودروهای مجهز برف خور در این مسیر شد.
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