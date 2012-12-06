بانوان محمدشهری صاحب ایستگاه ورزش صبحگاهی شدند

علی بندی خلف در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: به منظور توسعه و ترویج ورزش همگانی و ایجاد نشاط و شادابی در بین بانوان شهر محمدشهر، برنامه ورزش صبحگاهی را برای آنها به صورت مستمر برقرار کرده ایم.
بندی خلف گفت: در حال حاضر دو سالن شهدای شهرک جعفرآباد و شهدای عباسآباد به عنوان ایستگاههایی هستند که بانوان این مناطق می توانند از آنها به منظور ورزش صبحگاهی استفاده کنند.
وی اضافه کرد: برنامه ورزش صبحگاهی ویژه بانوان محمدشهری همه روزه از ساعت 7 صبح آغاز و تا ساعت 9 صبح ادامه خواهد داشت.
به گفته این بندی خلف برای کیفیت هرچه بیشتر ورزش صبحگاهی اقدام به استخدام مربی شده است.
وی افزود: همچنین در آینده ای نزدیک سه سالن ورزشی دیگر شهرداری محمدشهر نیز برای این منظور استفاده می شوند تا در نتیجه این اقدام شهروندان دیگر نقاط محمدشهر نیز بتوانند در ورزش صبحگاهی شرکت کنند.
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