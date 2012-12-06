بانوان محمدشهری صاحب ایستگاه ورزش صبحگاهی شدند

علی بندی خلف در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: به منظور توسعه و ترویج ورزش همگانی و ایجاد نشاط و شادابی در بین بانوان شهر محمدشهر، برنامه ورزش صبحگاهی را برای آنها به صورت مستمر برقرار کرده‏ ایم.



بندی خلف گفت: در حال حاضر دو سالن شهدای شهرک جعفرآباد و شهدای عباس‏آباد به عنوان ایستگاه‏هایی هستند که بانوان این مناطق می ‏توانند از آنها به منظور ورزش صبحگاهی استفاده کنند.



وی اضافه کرد: برنامه ورزش صبحگاهی ویژه بانوان محمدشهری همه روزه از ساعت 7 صبح آغاز و تا ساعت 9 صبح ادامه خواهد داشت.



به گفته این بندی خلف برای کیفیت هرچه بیشتر ورزش صبحگاهی اقدام به استخدام مربی شده است.

وی افزود: همچنین در آینده‏ ای نزدیک سه سالن ورزشی دیگر شهرداری محمدشهر نیز برای این منظور استفاده می ‏شوند تا در نتیجه این اقدام شهروندان دیگر نقاط محمدشهر نیز بتوانند در ورزش صبحگاهی شرکت کنند.



