ضرورت تامین اعتبارات مالی برای جابجایی تیرهای برق توسط شهرداری تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر برقی مقدم امروز پنجشنبه با بیان این مطلب افزود: همکاری و تعامل شهرداری کلانشهر تبریز با توزیع برق در حوزه انجام برنامه های عمرانی شهرداری ها را یک ضرورت است.

وی اظهار داشت: علیرغم جابجایی های صورت گرفته ،تیر های برق بر جا مانده در متن معابر که به واسطه انجام طرح های مسیرگشایی شهرداری ها در حال افزایش است که لازم است رویکرد جدیدی از سوی شهرداری در تامین منابع مالی صورت گیرد تا همه از بازخوردهای آن بهره مند شوند.

وی اعتبار مورد نیاز برای جابجایی 1700 تیر و پایه های برق را 20 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت : ارائه خدمات جابجایی تاسیسات توزیع برق و تبدیل تاسیسات هوایی به زمینی و نیز بهبودسیستم روشنایی معابر شهری با توجه به محدودیت منابع مالی داخلی این شرکت نیازمند تخصیص منابع مالی از محل اعتبارات استان و شهرستان و یا شهرداری تبریزاست.

برقی مقدم نقش و تکلیف دستگاههای اجرایی در جابجایی تاسیسات برق را به استناد بند دو تصویب نامه شماره 3096 مورخ 4/2/65 هیئت وزیران مشخص دانست و تصریح کرد : به استناد این قانون در مواردی که اجرای برنامه های عمرانی شهرداری ها ،مستلزم جا به جایی تاسیسات آب و برق و تلفن و گاز باشد هزینه جا بجایی تاسیسات مزبور به عهده شهرداری هاست که در صورت تحقق قانونی این موضوع ،برق تبریز خود را مکلف می داند بر اساس نظر شهرداری ها نسبت به جا به جایی تاسیسات مزبور اقدام نماید.

وی از جابجایی نزدیک به 700 اصله تیر با هزینه کرد حدود 10 میلیارد ریال خبرداد و گفت : با وجود محدودیت منابع مالی داخلی این شرکت و افزایش بی سابقه قیمت تجهیزات ،این شرکت جا به جایی تیرهای برق را متوقف نکرده است .

برقی مقدم تبلیغات مسموم و نامناسب شهرداری در رسانه ها مبنی بر بلاتکلیف ماندن 1700 تیر در سطح تبریز را نوعی اجحاف به خدمات گسترده این شرکت دانست و تصریح کرد. در حال حاضر 575 هزار خانوار، معادل یک میلیون و 900 هزار نفر، مشترک این شرکت می باشند که با تلاش خادمان مردم صد درصد جمعیت شهری و روستایی از نعمت برق بهره مند هستند.

برقی مقدم افزود: یکی از بارزترین نمونه های جابجایی تاسیسات برق ناشی از مسیر گشایی شهرداری در خیابان بعثت گلکار بود که باجابجایی 16 اصله تیر و صرف اعتباری بالغ بر600 میلیون ریال انجام و روشنایی مسیر نیز به نحو مطلوب تامین شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به رویکرد شهرداری در خصوص اجرای طرح های عمرانی در سطح شهر، از آمادگی این شرکت برای مشارکت با شهرداری در راستای ساختن شهری آباد و برخوردار برای شهروندان خبر داد و افزود: حرکت رو به رشد مجموعه مدیریت شهری نیازمند تعامل و همکاری سازنده دستگاههای خدمت رسان است که در صورت تحقق، می تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات شهر باشد.