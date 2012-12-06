به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا غریبی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از حضور سردار باقرزاده، رئیس ستاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در منطقه ویژه پارس، بازدید از چند محل انتخابی از پیش تعیین شده انجام شد و در نهایت، محلی در جوار ساختمان شهید تندگویان این سازمان در مسیر آمد و شد عمومی و گذر مردمی انتخاب شد.

وی با بیان اینکه در نشست با سردار باقرزاده در مورد جانمایی و ساخت یادمان شهدای گمنام بحث و تبادل نظر شد، افزود: در این نشست مقرر شد تسطیح و طراحی اولیه یادمان شهدای گمنام به صورت یک مجتمع و تدفین پیکر پاک و مطهر آن عزیزان در آغاز ماه صفرالمظفر انجام شود.

غریبی تصریح کرد: بر این اساس، مقرر شد یادمان شهدای گمنام پایتخت انرژی کشور به صورت یک مجتمع شامل مسجد، حسینیه، فضای استراحت ویژه زائران و امکانات و تجهیزات و تاسیسات جانبی در محل یاد شده احداث شود تا علاوه بر استفاده تمام کارکنان صنعت نفت شاغل در منطقه و مردم شریف و خداجوی ساکن در بخش ویژه عسلویه، یک زیارتگاه عمومی برای مسافران و زائران محترمی باشد که به قصد زیارت و استمداد از ارواح طیبه این فرشتگان خاک نشین رحل اقامت می جویند، احداث شود.

وی یادآور شد: ضرورت وجود اجساد مطهر شهدا در این منطقه که خط مقدم جبهه اقتصادی کشور است و مزین به قدوم پر خیر و برکت مقام معظم رهبری نیز می باشد ایجاب می‌کند که از عطر حضور شهدای معزز متبرک و مقدس شود.

سردار سرتیپ باقرزاده، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیز به منظور بازدید میدانی از محل تدفین شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در پایتخت انرژی کشور، وارد فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه شد و مورد استقبال مدیرعامل، قائم مقام و مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار گرفت.

سفر سردار باقرزاده در پی درخواست رسمی مسعود نصوری، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که طی نامه‌ای برای متبرک کردن و معطر شدن منطقه ویژه پارس به اجساد طیب و طاهر شهدا انجام شده بود، صورت گرفت.

پس از موافقت اولیه توسط ستاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، جانمایی در بهترین نقطه در منقطه ویژه پارس برای حضور آن کبوتران عاشق انجام شد.