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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

آقاپور عنوان کرد:

تولید 40 درصد زباله های بیمارستانی گلستان در سه بیمارستان

تولید 40 درصد زباله های بیمارستانی گلستان در سه بیمارستان

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون درمان دانشگاه علوم پزشگی استان گلستان گفت: 40 درصد زباله های بیمارستانی ما در سه بیمارستان پنج آذر، طالقانی و امیرالمومنین کردکوی ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آقاپور ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان استان در کارگروه پسماند افزود: یکی از دغدغه هایی که در همه ی  شهر ها وجود د ارد، مسئله فاضلاب بیمارستانها و مشکلاتی که ایجاد می کند است و خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی با نظارت و فعالیت هایی که  انجام داده  است توانسته بیمارستان ها را به سمتی ببرد که  از این نظر وضعیت بهتری داشته باشند.

وی بیان داشت: ما به بیمارستان ها تا پایان آذر ماه و یا اوایل دی ماه فرصت داده ایم تا بتوانند در راستای هدفی که در این زمینه پیش بینی کرده ایم برسند و اگر این امر تا پایان آذر ماه  انجام نشود بیمارستان های ما یک رتبه از نظر درجه ارزشیابی در سطح کشور پایین تر می روند.

وی ابراز کرد: در حال حاضر ما 22 بیمارستان در سطح استان داریم که از این میان 14 بیمارستان مربوط به بخش دانشگاهی، دو بیمارستان تامین اجتماعی و در بخش خصوصی یک بیمارستان وابسته به ارتش  است.

آقا پور بیان داشت: البته بیمارستان جدید ما با عنوان بیمارستان صیاد شیرازی که به تازگی افتتاح گردیده است.

وی اظهار کرد: اکثر بیمارستان های ما کار پسماند فاضلاب آن به صورت متمرکز در حال انجام است و در حال حاضر دو بیمارستان را با مدیریت پسماند قرارداد ایجاد کرده ایم تا کارهای آن انجام گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیمارستان 600 تختخوابی صیاد شیرازی در حال عقد قرارداد برای  این کار است و البته یکسری مسائل مالی و اعتباری وجود دارد که ما این فرصت یکی و دو ماهه را به بیمارستان ها داده ایم تا بتوانند این کار را به خوبی انجام دهند.
کد مطلب 1759603

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