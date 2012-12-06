  1. عناوین کل
۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

نوتاش:

هشت فوتبالیست اردبیلی به تیم ملی دعوت شدند

هشت فوتبالیست اردبیلی به تیم ملی دعوت شدند

بیله سوار – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل از دعوت هشت فوتبالیست نوجوان از شهرستان بیله سوار به تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد نوتاش ظهر پنج شنبه در حاشیه اجرای طرح استعدادیابی فوتبال نوجوانان بیله سوار تصریح کرد: پس از اجرای این طرح در مرحله اول 35 فوتبالیست مستعد شناسایی و هشت بازیکن برای تیم ملی انتخاب شده اند.

وی با بیان اینکه استان اردبیل استعدادهای قابل توجهی در سنین پایه فوتبال دارد، اضافه کرد: انتخاب هشت بازیکن صرفا از یک شهرستان بیانگر استعداد قابل توجه در این منطقه است.
 
نوتاش افزود: ضروری است آموزشگاهها و مدارس فوتبال در راستای شناسایی این استعدادها و تقویت آن اهتمام کافی داشته باشند.
 
به گفته این مسئول توانمندی بالقوه استعدادهای فوتبال تنها در سایه حمایت مسئولان و سرمایه گذاری مطلوب می تواند شکوفا شود.
 
رئیس هیئت فوتبال استان تاکید کرد: ورزش فوتبال نیازمند زیر ساختهایی است که توجه به تامین آن بخصوص در شهرستانهای محروم ضرورت ویژه ای دارد.
 
کد مطلب 1759604

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها