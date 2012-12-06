هشت فوتبالیست اردبیلی به تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صمد نوتاش ظهر پنج شنبه در حاشیه اجرای طرح استعدادیابی فوتبال نوجوانان بیله سوار تصریح کرد: پس از اجرای این طرح در مرحله اول 35 فوتبالیست مستعد شناسایی و هشت بازیکن برای تیم ملی انتخاب شده اند.

وی با بیان اینکه استان اردبیل استعدادهای قابل توجهی در سنین پایه فوتبال دارد، اضافه کرد: انتخاب هشت بازیکن صرفا از یک شهرستان بیانگر استعداد قابل توجه در این منطقه است.

نوتاش افزود: ضروری است آموزشگاهها و مدارس فوتبال در راستای شناسایی این استعدادها و تقویت آن اهتمام کافی داشته باشند.

به گفته این مسئول توانمندی بالقوه استعدادهای فوتبال تنها در سایه حمایت مسئولان و سرمایه گذاری مطلوب می تواند شکوفا شود.

رئیس هیئت فوتبال استان تاکید کرد: ورزش فوتبال نیازمند زیر ساختهایی است که توجه به تامین آن بخصوص در شهرستانهای محروم ضرورت ویژه ای دارد.

