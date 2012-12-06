به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود علویان صدر با اشاره به برگزاری هفتمین اجلاس کمیته میراث معنوی در پاریس با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف افزود: با تلاش‌های "سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" ، پیشنهاد کشورمان برای ثبت جهانی مراسم قالی‌شویان مشهد اردهال در این اجلاس به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: در این اجلاس که در پاریس در حال برگزاری است پرونده مراسم قالی‌شویان مشهد اردهال از سوی جمهوری اسلامی ایران به این اجلاس ارائه شد که به ثبت جهانی رسید.

وی یادآور شد: مراسم قالی‌شویان مشهد اردهال به عنوان دهمین اثر در فهرست جهانی میراث ناملموس به ثبت رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در این اجلاس 36 اثر فرهنگی برای ثبت جهانی پیشنهاد شده بود که در این میان پرونده مراسم قالی‌شویان مشهد اردهال از سوی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.

علویان صدر با بیان این که جمهوری اسلامی ایران یکی از 148 عضو کنوانسیون میراث فرهنگی معنوی یونسکو است که تاکنون موفق به ثبت 10 اثر فرهنگی معنوی خود در این نهاد بین‌المللی شده است خاطرنشان کرد: ثبت جهانی پرونده قالی‌شویان مشهد اردهال یک موفقیت بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه میراث فرهنگی خصوصا میراث فرهنگی معنوی به شمار می‌آید.

به گفته معاون میراث فرهنگی کشور، در این اجلاس «یداله پرمون» مدیر مرکز منطقه‌ای میراث معنوی یونسکو در آسیای مرکزی و غربی و «محمدحسن طالبیان» مدیر دفتر تدوین پرونده‌های ثبت جهانی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.

هفتمین اجلاس کمیته میراث معنوی از سوم دسامبر در یونسکو آغاز و تا هفتم دسامبر (13 الی 17 آذرماه جاری) در پاریس ادامه خواهد داشت.

آئین سنتی مذهبی قالی‌شویان همزمان با سالروز شهادت حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر (ع) در دومین جمعه مهر ماه هر سال با حضور جمع کثیری از دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در منطقه مشهد اردهال کاشان برگزار می‌شود.