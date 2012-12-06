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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۲

حریفان تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند/ سرخپوشان در گروه A

حریفان تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند/ سرخپوشان در گروه A

تبریز - خبرگزاری مهر: حریفان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا امروز پنجشنبه در محل کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام شد که تیم تراکتورسازی تبریز با تیمهای الشباب عربستان، الجزیره امارات و الجیش قطر هم گروه شد.

بر این اساس تیم تراکتورسازی که اولین حضورش در لیگ قهرمانان آسیا در سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز مورد اشاره قرار گرفته است، باید در گروه A این رقابتها با حریفان خود به رقابت بپردازد.

تراکتورسازی تبریز به همراه سپاهان اصفهان و استقلال تهران نمایندگان کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.

صبای قم نیز در مرحله پلی آف حضور خواهد یافت.
 
 

کد مطلب 1759608

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