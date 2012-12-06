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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

با حضور نمایندگان ایران ؛

نهمین همایش دانشگاههای آسیا اقیانوسیه در مالزی برگزار شد

نهمین همایش دانشگاههای آسیا اقیانوسیه در مالزی برگزار شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نهمین همایش انجمن دانشگاههای آسیا اقیانوسیه (AUAP) با حضور نماینده دانشگاه المصطفی از ایران و بیش از 19 کشور در مالزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش دو روزه روسا، معاونین و نمایندگان دانشگاههای کشورهای آسیا اقیانوسیه از جمله دکتر "محسن میری" رییس مرکز فرهنگی تحقیقاتی امین از دانشگاه بین المللی المصطفی حضور داشت .

در این همایش که با عنوان" بهره برداری از ثروت دانشگاهها، کارآفرینی آکادمیک" برگزار شد، سخنرانان در خصوص راهکارهای تقویت ارتباط دانشگاهها با مراکز صنعتی و تجاری سخنرانی کردند.

معاون دانشگاه ملی مالزی (UKM) طی سخنانی در این همایش گفت: نیاز به تمرکز بر روی کارآفرینی با کمک مراکز دانشگاهی در سالهای اخیر رشد زیادی داشته است.

"شریفه هاپسا" افزود: در سالهای اخیر در دانشگاهها تلاش هایی برای بهره برداری از نتایج تحقیق و پژوهش های دانشگاهی انجام شده و نقش های سنتی دانشگاهها به عنوان آموزش و کشف استعدادها تغییر کرده است.

همایش انجمن دانشگاههای آسیا اقیانوسیه (AUAP) به صورت دو سالانه برگزار می شود و نهمین همایش به میزبانی دانشگاه ملی مالزی (UKM) در هتل ماریوت پوتراجایا برگزار شد.

کد مطلب 1759609

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