نهمین همایش دانشگاههای آسیا اقیانوسیه در مالزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش دو روزه روسا، معاونین و نمایندگان دانشگاههای کشورهای آسیا اقیانوسیه از جمله دکتر "محسن میری" رییس مرکز فرهنگی تحقیقاتی امین از دانشگاه بین المللی المصطفی حضور داشت .

در این همایش که با عنوان" بهره برداری از ثروت دانشگاهها، کارآفرینی آکادمیک" برگزار شد، سخنرانان در خصوص راهکارهای تقویت ارتباط دانشگاهها با مراکز صنعتی و تجاری سخنرانی کردند.

معاون دانشگاه ملی مالزی (UKM) طی سخنانی در این همایش گفت: نیاز به تمرکز بر روی کارآفرینی با کمک مراکز دانشگاهی در سالهای اخیر رشد زیادی داشته است.

"شریفه هاپسا" افزود: در سالهای اخیر در دانشگاهها تلاش هایی برای بهره برداری از نتایج تحقیق و پژوهش های دانشگاهی انجام شده و نقش های سنتی دانشگاهها به عنوان آموزش و کشف استعدادها تغییر کرده است.

همایش انجمن دانشگاههای آسیا اقیانوسیه (AUAP) به صورت دو سالانه برگزار می شود و نهمین همایش به میزبانی دانشگاه ملی مالزی (UKM) در هتل ماریوت پوتراجایا برگزار شد.