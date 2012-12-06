بارش برف و باران درچهارمحال و بختیاری/ کولاک و بوران در گردنه "چری"

به گزارش خبرنگار مهر، ورود سامانه بارش زای جدید به استان چهار محال و بختیاری موجب بارش برف و باران از ابتدای صبح پنجشنبه در این استان شده است.



بارش در شهرهای شهرکرد، بروجن، فرخشهر، هفشجان، چلگرد به صورت برف و باران است و هم اکنون شدت بارش برف در شهرهای که در ارتفاعات هستند افزایش پیدا کرده است.



شدت بارش به گونه ای است که به سرعت در حال سفید کردن کوهستانهای مجاور شهرها است.



بارش برف و باران موجب کندی حرکت خودروها در شهرهای بزرگ از جمله شهرکرد و بروجن شده است.



لغزندگی خیابانها موجب برخورد بسیاری از خودروها با یکدیگر در شهرکرد و فرخ شهر شده است و همچنین تعدادی از خودروها نیز در شهرهای دیگر استان به خاطر لغزندگی خیابانها دچار مشکل شده اند.



بارندگی باعث ایجاد ترافیک در خیابانهای ملت، سعدی و شریعتی شهرکرد شده است.

معاون فرماندارکوهرنگ در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: بارش برف در شهرستان کوهرنگ دارای شدت بالایی است.

راهداری در حال آماده باش

اسکندر کریمی بیان داشت: راهداری این شهرستان نیز درحال آماده باش قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بارش برف مشکلات بسیاری برای مسافران که وارد این شهرستان شده اند ایجاد کرده است.

بخشدار بازفت نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: بارش شدید برف را هم اکنون در منطقه بازفت کوهرنگ داریم.

حمید میرعلایی بیان داشت: تردد در گردنه های این شهرستان فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

برف و کولاک در گردنه چری شهرستان کوهرنگ



وی بیان داشت: هم اکنون بارش برف در گردن چری این منطقه با شدت بسیار بالایی است وهم اکنون برف و کولاک عبور از این منطقه را بسیار سخت کرده است.

میرعلایی ادامه داد: از ابتدای صبح امروز خودرو هایی که زنجیر چرخ نداشتن دارای مشکلات بسار زیادی شدند.

بخشدار بازفت مسافرانی که قصد عبور ازگردنهای "چری"شهرستان کوهرنگ را دارند، باید زنجیر چرخ و وسایل کمکی و اضطراری را همراه خود داشته باشند.