روند بازسازی مناطق زلزله زده خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از مناطق زلزله زده بخش زهان و در روستای شاج، مناطق زلزله با بیان اینکه خراسان جنوبی همواره با حوادث غیرمترقبه خصوصا زلزله مواجه است، اظهارداشت: به هم استانی ها اطمینان خاطر می دهیم که تمامی امکانات استان در راستای کمک و بازسازی این مناطق بکار گرفته خواهد شد.

وی به اهتمام دولت در این زمینه اشاره کرد و افزود: یکی از مهم ترین سیاسست های دولت در این زمینه واگذاری تسهیلات لازم به منظور مقاوم سازی واحدهای مسکونی در روستاها است، که تا کنون نزدیک به 27 هزار واحد مسکونی در روستاهای استان بازسازری و مقاوم سازی شده است.

رشید به برقراری امکانات زیربنایی در مناطق زلزله زده از جمله آب، برق و مخابرات اشاره کرد و بیان داشت: این اقدامات در کوتاهترین زمان ممکن و در ساعات اولیه پس از حادثه به انجام رسیده که نشان دهنده آمادگی بالای دستگاه های اجرایی ذیربط در این زمینه است.

وی برگزاری مانورهای مختلف را یکی دیگر از راه های کسب آمادگی در زمینه مقابله و پیشگیری از این حوادث دانست و افزود: اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این زمینه نیز می تواند بسیار راهگشا بوده و بسیاری از مشکلات را مرتفع کند، که خوشبختانه در هر دو زمینه در استان اقدامات خوبی صورت گرفته است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه رفت و آمد در تمامی راه های مواصلاتی روستاهای زلزله زده برقرار است، یادآور شد: دو دستگاه بالگرد نیز حاوی کمک های مردمی از استان های کرمان و خراسان رضوی به منطقه اعزام شده است.