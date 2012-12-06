نماز جمعه مهمترین تریبون برای روشنگری و آکاه سازی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تعیین حجت الاسلام اکبری به عنوان امام جمعه بخش بشاریات از توابع شهر خاکعلی شهرستان آبیک جلسه ستاد نماز جمعه این بخش در محل دفتر امام جمعه برگزار شد.

حجت الاسلام اکبری در این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری نماز جمعه در مناطق مختلف کشور تصریح کرد: نماز جمعه بهترین مکان برای روشنگری مردم و بیان مسائل مهم سیاسی و اجتماعی به عموم است.

وی افزود: همه باید تلاش کنیم تا شاهد حضور گروههای مختلف مردم بویژه جوانان در این آئین عبادی و سیاسی باشیم تا این فریضه دینی بخوبی در بشاریات برگزار شود.

در این جلسه حجت الاسلام رئیسی به عنوان امام جمعه موقت، حجت الاسلام هاشمی به عنوان رئیس دفتر امام جمعه و حیدر مرادی به عنوان رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه بخش بشاریات آبیک تعیین شدند.

برگزاری جلسات مستمر و اطلاع رسانی مناسب برای حضور مردم در مراسم نماز جمعه از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود.