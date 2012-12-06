  1. ورزش
۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۸

به خاطر جذب بازیکن جدید؛

نام مدافع صنعت نفت از لیست خارج می‌شود

نام مدافع صنعت نفت از لیست خارج می‌شود

نام مدافع آسیب دیده صنعت نفت از لیست این تیم آبادانی خارج می‌شود تا این باشگاه بازیکن جدیدی را جذب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صبری مدافع صنعت نفت آبادان سه ماه در حین تمرین و پس از برخورد با یک بازیکن دیگر دچار آسیب دیدگی و پارگی رباط صلیبی پا شد. همان موقع سرپرست صنعت نفت اعلام کرد نام این بازیکن از لیست خارج می‌شود ولی خلیل صالحی خبر کنار گذاشتن صبری از فهرست نفرات این تیم را تکذیب کرد.

با این حال شرایط صنعت نفت در نیم فصل اول لیگ برتر به گونه‌ای پیش رفته است که این تیم حداقل نیاز به پنج بازیکن دارد. نفت آبادان در حال حاضر چهار جای خالی دارد و با کنار گذاشتن صبری از فهرست تیم، تعداد سهمیه‌هایش را به عدد پنج می‌رساند.

خلیل صالحی مدیرعامل باشگاه صنعت نفت در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: صبری به خاطر پارگی رباط پایش تا خردادماه قادر به بازی کردن نیست. به همین خاطر با او صحبت‌هایی انجام دادیم تا این مدافع به صورت توافقی از باشگاه جدا شود.

پیش از این نبی الله باقری‌ها دیگر مدافع صنعت نفت در صحبت با مدیرعامل باشگاه خواهان جدایی از این تیم شده بود که صالحی با این درخواست موافقت کرده بود.

کد مطلب 1759620

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