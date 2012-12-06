"پرسپولیس 15 خرداد" به دزفول نرفت/ وعده های مسئولان ورامین و رویانیان عملی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه برای اولین بار خبرگزاری مهر اعلام کرد که تیم فوتبال "آشیان گستر" با حمایت سردار رویانیان و جمعی از پیشکسوتان پرسپولیس، با نام "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین در رقابتهای لیگ دسته دوم کشور بازی می کند، با حمایت اداره ورزش و جوانان و امام جمعه موقت ورامین، روند مطلوبی در آماده سازی این تیم شکل گرفت.

شهرداری و شورای شهر ورامین به مصوبه خود عمل نکردند

پیش از این، شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین مصوب کرده بودند که سال گذشته 150 میلیون تومان به تیم "آشیان گستران" کمک شود تا با توجه به مشکلات به وجود آمده برای مدیران شرکت ساختمانی حامی تیم، بتواند در لیگ دسته دوم کشور حضور چشمگیر داشته باشد.

در این میان، سرمربی تیم "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر، دلیل عدم توفیق تیم در راهیابی به لیگ دسته اول کشور را عدم اجرای تعهدات شهرداری و شورای شهر ورامین نسبت به این تیم بیان داشت و کل بدهی تیم را 60 میلیون تومان عنوان کرد و گفت که اگر تعهدات شهرداری ورامین در این مورد عملی شود، بدهی دیگری نخواهیم داشت.

عباس شهرابی با انتقاد شدید از رویکرد تجارتی و قیم مآبانه شهرداری و برخی اعضای شورای شهر ورامین نسبت به این تیم افزود: آنها در صورت واگذاری امتیاز تیم و باشگاه به شهرداری و شورا حاضر به استمرار کمکها شده اند و در شرایط فعلی، اداره ورزش و جوانان ورامین به ریاست مصطفی زاهدی، تنها حامی تیم بوده است.

سرمربی تیم "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین با اشاره به یارگیری مطلوب تیم "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین اظهار داشت: بازیکنان بهتر و کارآمدتری نسبت به سالهای گذشته جذب این تیم شده اند که پیش بینی می شود در صورت حل مشکلات مالی این تیم، بتوان امیدوار به صعود "پرسپولیس 15 خرداد" به لیگ دسته اول کشور بود.

رویانیان و پیشکسوتان پرسپولیس به داد فوتبال شهرستان شهیدان 15 خرداد رسیدند

به هرحال، با دیدگاه مثبت و یاری جمعی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس و سردار رویانیان که مدیرعامل این باشگاه فرهنگی ورزشی و مردمی است، آنها به داد فوتبال شهرستان شهیدان 15 خرداد رسیدند.

رویانیان وعده داد تا در لیگ دسته دوم کشور حمایتهای مادی و معنوی را از تیم مطرح ورامین دریغ نکند که همین امر باعث دلگرمی مدیران باشگاه، کادر فنی و بازیکنان تیم "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین شد.

وعده رویانیان برای حمایت جدی از "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین

از سوی دیگر، محمد رویانیان که برای سخنرانی در راهپیمایی روز جهانی قدس به شهرستان ورامین سفر کرده بود، به راه‌اندازی باشگاه "پرسپولیس 15 خرداد" به جای تیم "آشیان گستران" اشاره کرد و گفت: این تیم به امید خدا در لیگ دسته دوم کشور بازی خواهد کرد و با ارائه بازی‌های غیرتمندانه ارتقا می‌یابد.

وی از حمایت جدی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس ایران از این تیم دیار 15 خرداد 1342 نیز خبر داد و افزود: این کار، جواب اندکی به نقش بی بدیل مردم شهرستان ورامین در 15 خرداد و ایام بعد از آن در حمایت از مرجعیت و ولایت است.

وعده مسئولان ورامین برای حمایت جدی از پرسپولیس ورامین

از دیگر سو، امام جمعه موقت ورامین و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران در حالی که مصطفی زاهدی رئیس وقت اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین، همراهش بود، پیش از شروع بازیها، با حضور در ورزشگاه تختی، محل تمرین تیم "پرسپولیس 15 خرداد" از تمرینات این تیم دیدن کرد.

حجت الاسلام سیدمحسن محمودی در این دیدار، خطاب به مدیران، کادر فنی و بازیکنان این تیم گفت: تحولات چشمگیر بوده است اما ظرفیت شهرستان در عرصه های مختلف بیش از این هاست، علاوه بر اینکه نام 15 خرداد، مسئولیت تیم "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: روند حرکتی این تیم در سالهای اخیر مثبت و رو به جلو بوده و موفقیت شما می تواند انگیزه جوانان و دیگر ورزشکاران شهرستان را بیشتر و دلگرمی در جوانان را ایجاد کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران بیان داشت: حال که تعامل با باشگاه پرسپولیس مرکزی بیشتر شده، فرصت برای موفقیت ها فراهم است و باید با انگیزه فراوان و سعی و تلاش، موجب بالندگی جوانان شهر 15 خرداد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین نیز در حاشیه این دیدار، در گفتگو با مهر، از برگزاری جلسه نهایی واگذاری این تیم به پرسپولیس، بعد از اجلاس سران جنبش عدم تعهد خبر داد و اضافه کرد: سالهاست که تیم های فوتبال ورامین در سطح توابع استان تهران افتخارات بسیاری را کسب می کنند اما به دلیل کمبود سرمایه کافی، از صعود به دسته های بالاتر منصرف می شوند، در صورتی که پتانسیل جوانان ورامین بسیار بالا است.

زاهدی اظهار داشت: در حال حاضر که حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت شهرستان رایزنی انجام داده اند و سردار رویانیان را تشویق به این امر کرده اند، برخود واجب دانستیم که مشکلات پیش آمده را رفع کنیم.

موفقیت فراوان با 20 درصد بودجه باشگاههای دیگر در سالهای گذشته

سرمربی تیم فوتبال "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین نیز در همان دیدار تصریح کرد: سال اول تشکیل این تیم توانستیم قهرمان لیگ استان تهران شویم و وارد لیگ دسته دوم کشور شویم، از مسابقات لیگ دسته دوم، فقط چهار تیم وارد لیگ دسته یک می شوند و ما در سال اول حضور در لیگ دسته دوم، هشتم و در سال گذشته هفتم شدیم.

وی اضافه کرد: با توجه به بودجه اندک باشگاه که حدود 20 درصد باشگاه های دیگر است، کسب مقام های مذکور برای این تیم، موفقیت فراوانی محسوب می شود.

وعده ها در حد حرف بود!

سرمربی تیم فوتبال "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین که تیمش به دلیل مشکلات مالی از سفر به دزفول و بازی در هفته دوازدهم لیگ دسته دوم کشور بازمانده، دل پری از مسئولان شهرستان ورامین و سردار رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس دارد.

عباس شهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه "تمام وعده ها در حد حرف بود" افزود: رویانیان در نماز جمعه ورامین وعده داد که همه جوره از تیم "پرسپولیس 15 خرداد" حمایت می کند؛ قرار بود 150 میلیون تومان بدهد که تا به امروز در مجموع 10 میلیون تومان داده که تمام و کمال به فدراسیون فوتبال داده ایم و 25 میلیون تومان دیگر نیز به فدراسیون بدهکاریم.

وی تصریح کرد: به غیر از این 10 میلیون تومان، شش میلیون تومان دیگر نیز به ما داده است که خرج سفرهایمان به تبریز، آبادان، بندر گناوه، کازرون و ... شده یعنی در مجموع 16 میلیون تومان از 150 میلیون تومان وعده اش را پرداخت کرده است.

"پرسپولیس 15 خرداد" تا اینجا 80 میلیون تومان بدهکار است/ 13 بازیکن تمرین نمی کنند

سرمربی تیم فوتبال "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین ادامه داد: تیم تا اینجای نیم فصل اول که 12 هفته گذشته 80 میلیون تومان بدهکار است، آنهم به بازیکنان، کادر فنی و... برای بازی با شهرداری دزفول نیز پول نداشتیم که برویم.

وی تصریح کرد: 13 بازیکن اصلی تیم نیز چون پول نداریم و مطالبات آنها را نداده ایم حتی بر سر تمرینات حاضر نمی شوند؛ اکثر بازیکنان به عشق پرسپولیس آمده بودند ولی فقط سایه ای از پرسپولیس را دیدند و از حمایتهای مادی و معنوی آنها خبری نیست.

شهرابی اضافه کرد: چطور رویانیان به گهردرود، شاهین بوشهر و ... که ارتباطی به پرسپولیس ندارند کمکهای چندین میلیونی می کند ولی علیرغم وعده اش در نماز جمعه ورامین، کمک وعده داده شده خود را عملی نمی کند؟

مسئولان ورامین به بهانه پرسپولیس هیچ کمکی نمی کنند/ اعتبار شهرستان 15 خرداد در خطر است

وی تأکید کرد: متأسفانه مسئولان شهرستان ورامین نیز به وعده ها و درهای باغ سبزی که نشان دادند، عمل نمی کنند و می گویند که چون زیر نظر پرسپولیس هستید، هیچ کمکی نمی کنیم!

شهرابی افزود: باشگاه پرسپولیس شاید به دلیل تعدد تیمهایش از این موضوع متضرر نشود ولی اعتبار فرهنگی و ورزشی شهرستان 15 خرداد 1342 و تیمی که به همین نام مزین است، زیر سئوال رفته و تیم شایسته ای که بسته شده، با مشکلات زیادی روبروست.

وی بیان داشت: تیم ما در سالهای گذشته با همین کادر فنی و بسیاری از همین بازیکنان فعلی، نتایج مطلوبی گرفته ولی اتفاقات ماههای اخیر باعث شده تا اعتبار شهرستان ورامین، تیم و کادر فنی آن زیر سئوال برود که جا دارد تا قبل از پایان نیم فصل اول لیگ، از سوی مسئولان ورامین و باشگاه پرسپولیس فکری شود.

مسئولان ورامین فقط از تیمهای لیگ برتری و تلویزیونی حمایت می کنند

تیم فوتبال "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین تا قبل از بازی امروز مقابل شهرداری دزفول، از 11 بازی یک برد، چهار تساوی و شش باخت کسب کرده و با 20 گل زده و 10 گل خورده، با هفت امتیاز در رده چهاردهم جدول 14 تیمی لیگ دسته دوم کشور قرار دارد که با توجه به عدم حضور پرسپولیس ورامین در بازی پنج شنبه و نتیجه قطعی 3-0 به نفع تیم حریف، مقام انتهای جدولی "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین محفوظ است!

در این میان، مسئولان شهرستانی که مدعی استان "خرداد" شدن است، تنها تیمی را که با نام "15 خرداد" در سطح کشوری فعالیت می کند، حمایت نمی کنند و به صرف اینکه باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران به این تیم وعده داده، از حمایت خودداری می کنند.

جالب اینجاست که تیم میلیاردی والیبال "متین" ورامین که به دلیل صرف مبالغ کلان در کنار مربیان و بازیکنان صاحب نام در رده سوم لیگ برتر قرار گرفته و تیم فوتسال شهید منصوری قرچک که هزینه امسال آن را شهرداری و شورای اسلامی قرچک پرداخت می کنند و هر دو این تیمها پخش زنده تلویزیونی دارند، مورد حمایت جدی مسئولان شهرستان، از فرماندار تا رده های پایین تر هستند.

به راستی، اینکه اعتبار این تیم دسته دومی کشور که بدون حمایت هیچ مسئولی و هزینه های میلیاردی دیگر تیمهای این چنینی حداقل در رده هفتم و هشتم این لیگ جا داشت، مورد خدشه واقع شود، چه سودی برای مسئولان شهرستان ورامین خواهد داشت؟

جا دارد مسئولان مربوطه و کسانی که در اکثر بازیهای خانگی دو تیم میلیاردی مورد اشاره با غرور و افتخار در جایگاه ویژه می نشینند و مدعی حمایت کامل از این تیمها در مقام فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر و ... هستند، فکری به حال بدهی های قبلی شهرداری و شورای شهر ورامین به این تیم مظلوم کنند و یک بار هم که شده حداقل در بازی خانگی این تیم به ورزشگاه سرد "شهید فتحی" کلاته بروند و دوربین های تلویزیونی را فراموش کنند.

علیرضا مهدی زاده