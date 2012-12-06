برنامه کامل بازیهای تیم تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا/ هشتم اسفند اولین تجربه آسیایی سرخپوشان تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه زمان بندی بازیهای فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد که بر این اساس تیم تراکتورسازی تبریز روز هشتم اسفند 91 اولین حضور خود در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه خواهد کرد.

بر این اساس تیم تراکتورسازی در روز یاد شده باید در تبریز میزبان تیم الجزیره امارات باشد. تراکتورسازان در دومین دیدار خود نیز باید در قطر به میهمانی تیم الجیش این کشور بروند و در پایان دور رفت، تیم تبریزی باید در خانه تیم قدرتمند الشباب عربستان به میدان برود.

برنامه کامل بازیهای گروه A به ترتیب زیر می باشد:

دور رفت:

26 فوریه - 8 اسفند

* تراکتورسازی – الجزیره امارات

* الشباب – الجیش

12 مارس:

* الجیش قطر – تراکتورسازی

* الجزیره – الشباب امارات

2 آوریل:

* الشباب عربستان – تراکتورسازی

* الجزیره – الجیش قطر



دور برگشت:

10 آوریل :

* الجزیره – الجیش قطر

* تراکتورسازی – الشباب

24 آوریل :

* الجیش – الشباب

* الجزیره – تراکتورسازی

یکم می :

* الشباب – الجزیره

* تراکتورسازی – الجیش