به گزارش خبرنگار مهر، علی ابراهیمی ظهر پنجشنبه در جوار ضریح مطهر امام حسین (ع) و در جمع مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع)در امامزاده عبدالله شهرستان شوشتر، اظهار کرد: ماندگاری اسلام مدیون فداکاری ‌های سیدالشهدا(ع) است و ما هر چه داریم به برکت خون امام حسین(ع) است.

وی بر ضرورت پاسداری از اهداف قیام امام حسین(ع) تاکید کرد و گفت: هویت و هدف قیام سیدالشهداء(ع) را باید روز به روز در جامعه تقویت کرد.



ابراهیمی همچنین با اشاره به جایگاه یاران امام حسین(ع)، افزود: شناخت این اصحاب بسیار ضروری است ولی وجود امام حسین(ع) مانند خورشیدی است طلوعش همه ستارگان فروزان را ناپدید می ‌کند.

وی تصریح کرد:امام حسین(ع) برای هدایت مردم و نجات آنها از تیرگی قیام کرد و اگر قیام سیدالشهداء (ع) نبود اسلامی باقی نمی ‌ماند.



امام جمعه هفتکل با اشاره به احساست مردم و عشق آنان به سید الشهدا(ع)، اظهار کرد: این احساسات و استقبال بی نظیر مردم از ضریحی که قرار است روزهای آینده به کربلا برسد، نشاندهنده ارادت و عشق به ابا عبدالله الحسین(ع)است.

