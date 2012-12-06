به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور پیش از ظهر پنج شنبه در گردهمایی دانشجویان عاشورایی قم که با حضور دانشجویان دانشگاه‌های استان در دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در قم برگزار شد، با اشاره به رسالت سنگین دانشجویان اظهار داشت: جنبش دانشجویی با حفظ آرمان های انقلاب و حرکت در مسیر ولایت رسالت سنگین خود را ایفا می‌کند.



وی عنوان کرد: دشمن سعی می کند با پوشش جهانی شدن ایران محیط‌های علمی را تهدید کند و با دادن اطلاعات غلط در فضاهای سایبری، نسل جوان را از حرکت باز دارد که جنبش دانشجویی در راستای اطلاع رسانی درست باید فعال باشد.



مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به سخن امام راحل مبنی بر اینکه اسرائیل باید از کره زمین محو شود، بیان داشت: باید تحقق این امر توسط جنبش دانشجویان انجام شود، همان طور که دانشمندان جوان ایران که از نسل انقلاب و رهبری هستند با شجاعت و شهامت دنیا را متحول کردند.



وی اضافه کرد: دانشجویان با تقویت روحیه بسیجی لانه جاسوسی را تسخیر کردند و با حرکت مثبت خود در جهت عدالت محوری، استکبار ستیزی و جنبش دانشجویی حرکت کردند.



حجت الاسلام ذوالنور ابراز داشت: 16 آذر روز تبیین، تشریح و روشن سازی رسالت دانشجویان است و روزی است که مبدا و تحول عظیمی در تاریخ سیاسی کشور شده است.



تحریم‌های دشمنان شکست خواهد خورد



وی با اشاره به هدف دشمن از تحریم‌ها علیه ایران افزود: دشمن با هدف شکستن روحیه مردم و فشار بر دوش مسئولان سعی در ادامه این تحریم ها دارد و با شایعات و فضا سازی کنترل را از دست مسئولان خارج کند که البته خود در این تحریم ها شکست می خورد.



مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به رشد سه و نیم درصدی تولید علم جهان در ایران تصریح کرد: ایران با درخشش در عرصه پزشکی و ماهواره‌ای همواره نظر دشمن را به خود معطوف کرده است.



وی با اشاره به سخنی از امام راحل گفت: صلاح و فساد یک جامعه در گرو صلاح و فساد نسل جوان آن کشور است که در راستای اصلاح جامعه باید دانشگاه‌ها اصلاح شود.



ذوالنور با اشاره به اینکه تلاش های زیادی در زمان پهلوی صورت می گرفت تا هر گونه حرکت دینی سرکوب شود، یادآور شد: پهلوی تلاش های زیادی در این زمینه انجام داد به طوری که هرگونه حرکت دینی را سرکوب کرده و یا تحت کنترل خود قرار می داد که با بیداری نسل جوان آن روز و تمسک جویی به اهل بیت(ع) انقلاب ایران به ثمر رسید.



وی عنوان کرد: جنبش دانشجویی با نگاه دینی خود همواره با تبعیت از انقلاب و رهبر انقلاب اسلامی سعی کرده در مسیر انقلاب حرکت کند و رسالت سنگین خود را ایفا می کند.



مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به تقویت باورهای دینی در دانشجویان افزود: تقویت باورهای دینی و روحیه انقلابی، در دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری همواره مورد تاکید قرار گرفته چرا که تقویت این عناصر باعث ایجاد تحول در دنیا می‌شود.



وی ادامه داد: با تاکیدات مقام معظم رهبری دانشجویان همواره جنبش نرم افزاری و تولید علم را ماموریت اصلی خود قرار دادند و با حرکت در مسیر ولایت، دشمن را از مقاصد پلیدش نا امید کردند.

