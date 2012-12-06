نجات 5 خانواده تبریزی از مرگ دسته جمعی / مرگ دو عابر پیاده زیر پل عابر

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر اخبار حوادث این هفته در استان آذربایجان شرقی، با نجات پنج خانواده از مسمومیت با مونوکسید کربن و مرگ دو عابر بر اثر تصادف بسته شد.

سرگیجه های دسته جمعی هشداری به خانواده ها



پنج خانواده ی تبریزی که بر اثر مسمومیت با مونوکسید کربن، تحت مداوای تکنسین های فوریتهای پزشکی تبریز قرار گرفتند، با انجام اقدامات پیش بیمارستانی به موقع، از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.

حبیب حسینقلی زاده، مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان با اعلام این خبر گفت: 4 مورد از این گازگرفتگی ها در روز جمعه 10 آذر در شهر تبریز صورت گرفته بود که با اطلاع به موقع و اعزام به موقع تکنسین های فوریتهای پزشکی، اهالی این خانواده ها از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.

وی با بیان اینکه هوشیاری به موقع باعث شده بود که پنجره ها را به موقع باز کنند گفت: با تشخیص تکنسین های فوریتهای پزشکی از وضعیت عمومی یک خانواده، قرار شد، جهت بررسی و مراقبت بیشتر در مرکز درمانی امام رضا تحت مراقبت قرار بگیرند.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان ادامه داد:همچنین خانواده ی 6 نفره تبریزی روز چهارشنبه 15 اذر که بر اثر مسمومیت با مونوکسید کربن که از آبگرمکن متصاعد شده بود، با انجام به موقع اقدامات پیش بیمارستانی توسط تکنسین های فوریتهای پزشکی تبریز، از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.

وی افزود: به دنبال بروز علائم سرگیجه، حالت تهوع، آبریزچشم دسته جمعی در این خانواده تبریزی و گزارش به موقع آن به اورژانس 115 تبریز، تکنسین های فوریتهای پزشکی به محل اعزام و اهالی این خانواده از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.

حسینقلی زاده یادآور شد: با تشخیص تکنسین های فوریتهای پزشکی قرار شد، اعضای این خانواده (شامل پدر، مادر، دو کودک و دو میهمان) جهت بررسی و مراقبت بیشتر در مرکز درمانی امام رضای تبریز تحت مراقبت قرار بگیرند.

نیسان، عابر پیاده را زیر گرفت



بر اثر برخورد یک دستگاه نیسان با عابر پیاده، یک زن در دم جان باخت.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان در این خصوص گفت: این حادثه در ساعت 21:30، شنبه 11 آذر به وقوع پیوست و طی آن پایگاه سردورد به محل حادثه اعزام شدند.

حسینقلی زاده گفت:متاسفانه شدت حادثه به حدی بود، طبق بررسی تکنسین های اعزامی به محل حادثه، این زن در دم جان باخته بود.

مرگ عابر پیاده زیر پل عابر



بر اثر وقوع یک سانحه رانندگی در حوالی پل عابر پیاده در ورودی محله ایده لو در اتوبان پاسداران، عابر پیاده در دم جان باخت.

حسین قلی زاده با اعلام وقوع یک مورد تصادف خودروی ناشناس با عابر پیاده در ساعت 19:40، چهارشنبه 15 آذر تکنسین های فوریتهای پزشکی به محل اعزام شدند.

وی یادآور شد: متاسفانه این مرد مجهول الهویه قبل از رسیدن عوامل فوریتهای پزشکی، در دم جان باخته بود.