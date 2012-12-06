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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

مانیلا تایمز منتشر کرد ؛

بازتاب رسانه ای دیدار رئیس سازمان ارتباطات با پاپ در رسانه های فیلیپین

بازتاب رسانه ای دیدار رئیس سازمان ارتباطات با پاپ در رسانه های فیلیپین

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: در پی سفر رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به ایتالیا برای شرکت در هشتمین دور گفتگوهای اسلام و مسیحیت و دیدار با پاپ ، رایزنی فرهنگی سفارت ایران در فیلیپین گزارش کامل این سفر را برای برخی از رسانه های این کشور ارسال کرد که از سوی روزنامه مانیلا تایمز بازتاب داشت .

به گزارش خبرنگار مهر از مانیل ، در گزارش رایزنی فرهنگی کشورمان که برای مقامات کلیسایی و برخی از مسئولان سیاسی و فرهنگی نیز ارسال گردیده دیدارهای محمد باقرخرمشاد با پاپ و دیگر مقامات ، موضوعات و مباحث مطرح شده درهشتمین دور گفتگوها ، بیانیه صادر شده توسط دو طرف نیزمنعکس شده است .

فیلیپین به عنوان بزرگترین کشور مسیحی منطقه آسیا جایگاه ویژه ای را نزد کلیسای ایتالیا داشته و اخیرا نیز دکتر "تاگله" که به عنوان اسقف اعظم فیلیپین از سوی پاپ منصوب گردیده است درماه گذشته میلادی مقام کاردینالی نیز دریافت کرد که هفتمین کاردینال درفیلیپین محسوب می شود.

بر اساس این گزارش ، تاکنون پنج دوره گفتگوی اسلام و مسیحیت درایران و فیلیپین و برنامه متنوع دیگر ادیانی از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان با همکاری مسئولان کلیسایی این کشور برگزار شده است.
 

کد مطلب 1759635

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