هشدار باهنر به دولت در خصوص بودجه/ برای بودجه مامور و مسئول نمی فرستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم اربعین آیت الله انواری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 15 آذر منتظر بودجه بودیم، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ابوترابی فرد برای پیگیری بودجه سال 92 از سوی مجلس مامور شده است، گفت: ماموریت خاصی نیست و دولت باید لایحه بودجه را ارائه کند.

وی اظهار داشت: ما مامور و مسئول نمی فرستیم، دولت باید دقت می کرد و توصیه می کنیم در اسرع وقت بودجه را تقدیم مجلس کنند.

باهنر در پاسخ به این سوال که آیا جبهه پیروان دیداری با آیت الله یزدی داشته است گفت: دیداری نداشتیم و چنین برنامه ای هم نداریم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: کمیته سیاسی جبهه پیروان در حال رایزنی است، برای برنامه های انتخابات ریاست جمهوری با افراد مصلح رایزنی می کنیم اما هنوز به جمع بندی نرسیده ایم.

وی همچنین در خصوص دیدار انتخاباتی اش با ولایتی گفت: ما دیدارهای زیادی در مجمع و جاهای دیگری با هم داریم و با هم ناهار هم می خوریم.