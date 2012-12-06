اصناف قم در سطح کشوری فعال تر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید گلپور در همایش تجلیل از اتحادیه های صنفی قم که پیش از ظهر پنج شنبه در مجمع اصناف قم برگزار شد، اظهار داشت: قم ویژگی های خاص خود را دارد و به دلیل دارا بودن این خصایص می تواند استان برتر در زمینه اصناف باشد.



وی ادامه داد: یکی از ویژگی های استان قم پیشرو بودن این منطقه در مبارزات و فعالیت های قبل و بعد از انقلاب است و هیچ کسی نمی تواند منکر این جایگاه بسیار موثر باشد.



معاون برنامه ریزی اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین ویژگی کلان شهر بودن شهر قم، هماهنگی تعامل بین مسئولان صنفی و در کنار این مسائل دسترسی راحت به مسئولان استانی و کشوری از دیگر امتیازات این استان است.



وی با بیان اینکه هماهنگی و تعامل میان اتحادیه های قم وجود دارد، گفت: یکی از مسائل مهم که باید برای بهبود فعالیت اصناف مورد توجه همه اعضا و مسئولان باشد توجه به سواد و توانمندی اعضای اتحادیه ها است.



گلپور با اشاره به اینکه فکر ایجاد یک مرکز صنفی واحد برای اصناف قم پس از چندین سال محقق شد و این تفکر خود نشان دهنده توانمندی اصناف قم است، گفت: با این نگاه ها می توان بیش از پیش فعال بود و در زمینه های مختلف تاثیر داشت.



وی تاکید کرد: از انتقادات بنده به اتحادیه های صنفی قم عدم رایزنی فعال با اتحادیه های کشوری است که این نکته باید مورد توجه باشد تا اتحادیه های قم در سطح کشوری هم حضور داشته باشند.



معاون برنامه ریزی اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: از سازمان صنعت، معدن و تجارت قم تقاضا دارم تا جایگاه اصناف را بهتر از این برای خود تعریف کنیم و نگاه این سازمان به اصناف در کل کشور احیا شده است، اداره‌های صنفی تغییر کرده اند و از افرادی استفاده می شود که توانایی های لازم را داشته باشند.



وی افزود: سطح علمی کارکنان اصناف باید ارتقا پیدا کند و بسترهای لازم برای این ارتقا باید فراهم شود، همچنین امکانات حوزه اصناف را باید به روز کنیم.

