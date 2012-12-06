  1. بین الملل
۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۶

ترور نافرجام رئیس سازمان اطلاعات افغانستان

ترور نافرجام رئیس سازمان اطلاعات افغانستان

رئیس سازمان اطلاعات افغانستان مورد سوء قصد قرار گرفت و از این ترور جان سالم به در برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی با مخابره این خبر نوشت: رئیس سازمان اطلاعات افغانستان در این سوء قصد مجروح شد.

هنوز اطلاعات بیشتری در این باره مخابره نشده اما به نظر می رسد که طالبان در پس این ترور نافرجام باشد.

کد مطلب 1759640

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