به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنج شنبه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور خود در شهرستان مبارکه اصفهان از پروژه‌های بهداشتی و درمانی این شهرستان بازدید کرد.

در این سفر یک روزه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این شهرستان پایگاه اورژانس 115 شهر دیزیچه افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

پایگاه اورژانس 115 شهر دیزیچه با مساحتی در حدود 245 مترمربع با اعتباری بالغ بر 150 میلیون تومان توسط شهرداری دیزیچه راه‌اندازی شده است که با راه‌اندازی این پایگاه یک دستگاه آمبولانس و دو نیرو نیز به صورت شیفت در این مرکز به مردم شهر دیزیچه خدمت رسانی می‌کنند.

