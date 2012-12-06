آموزش تخصصی روابط جنسی برای روانشناسان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح انگیز کرمی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه طرح ملی "مطلع مهر" اظهار داشت: طرح ملی مطلع مهر طرح توجیهی گروه روانشناسان است.

وی تصریح کرد: 45 نفر در استان چهارمحال و بختیاری تا کنون آموزش تخصصی روابط جنسی را به عنوان مربی فرا گرفته اند.

کرمی با اشاره به اینکه این آموزش در سه فاز داده می شود، عنوان کرد: فاز اول 15 نفر پزشک این طرح را آموزش دیده اند در فاز دوم روحانیون و فاز سوم گروه روانشناسان این آموزش را فرا گرفته اند.

وی ادامه داد: هدف از برپایی این دوره آموزش دادن به 75 نفر مربی در مورد مسائل جنسی است که آن ها بتوانند این آموزش ها را به مردم منتقل کنند.

کرمی بیان داشت: روابط عاطفی بین همسران یکی از مواردی است که در این طرح آموزش داده می شود.

مدیر کل امور بانوان استانداری چهار محال و بختیاری اذعان داشت: ابراز نگاهی, کلامی و دوستی مابین همسران از مهمترین روابط عاطفی بین همسران است.

کرمی تاکید کرد: گذشت یکی دیگراز مهارتهایی است که در این دوره آموزش داده می شود که هم می تواند در جامعه موثر باشد و هم در روابط زناشویی تاثیر فراوانی دارد.

