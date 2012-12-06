  1. بین الملل
۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

در کنفرانس مشترک با نتانیاهو؛

مرکل: درباره شهرک سازی با اسرائیل اختلاف داریم

مرکل: درباره شهرک سازی با اسرائیل اختلاف داریم

صدراعظم آلمان در کنفرانس مشترک خبری با نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد: با اسرائیل درباره شهرک سازی اختلاف داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به گزارش اسکای نیوز، دقایقی پیش کنفرانس خبری مشترک "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان و "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در برلین برگزار شد.

در این کنفرانس خبری صدر اعظم آلمان بار دیگر بر پایبندی برلین به امنیت رژیم اشغالگر قدس تاکید کرد.

وی با اعلام اینکه با اسرائیل درباره شهرک سازی اختلاف داریم، افزود: از اقدامات یکجانبه در خاورمیانه حمایت نمی کنیم.

وی همچنین خواستار ازسرگیری مذاکرات صلح با همکاری نزدیک فلسطین و اسرائیل شد.

از سوی دیگر، نتانیاهو در این کنفرانس خبری با تمجید از حمایتهای مرکل از رژیم صهیونیستی از آمادگی تل آویو برای از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش خبر داد.

کد مطلب 1759646

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