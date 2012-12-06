اعزام 120 تن از مالزی به غزه/ توزیع بیش از یک میلیون و 800 هزاررینگیت دربین آسیب دیدگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، قرار است این گروه که شامل برخی سیاست مداران، ورزشکاران، اعضای گروه های غیردولتی (NGO) و گروه "امان فلسطین" می شود، حدود یک میلیون و 800 هزار رینگیت معادل 600هزار دلار کمک های جمع آوری شده را بین خانواده قربانیان درگیریهای اخیر غزه با اسرائیل توزیع کند.

رییس گروه "امان فلسطین" که برای بدرقه این گروه به فرودگاه بین المللی کوالالامپور آمده بود به خبرنگاران گفت : این بزرگترین گروه از مالزی است که تاکنون برای کمک به مردم آسیب دیده فلسطین رهسپار غزه می شود.

"عبدالله زیک" همچنین با اشاره به تلاش های گروه "امان فلسطین" گفت که نیت ما از این فعالیت ها حمایت از دوستانمان در فلسطین و اعلام همبستگی با مردم غزه است.

