  1. عناوین کل
۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۳

کمک بشر دوستانه به فلسطین؛

اعزام 120 تن از مالزی به غزه/ توزیع بیش از یک میلیون و 800 هزاررینگیت دربین آسیب دیدگان

اعزام 120 تن از مالزی به غزه/ توزیع بیش از یک میلیون و 800 هزاررینگیت دربین آسیب دیدگان

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: یکصد و 20 تن از شهروندان مالزی از فرودگاه بین المللی کوالالامپور برای کمک رسانی به مردم آسیب دیده رهسپار غزه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، قرار است این گروه که شامل برخی سیاست مداران، ورزشکاران، اعضای گروه های غیردولتی (NGO) و گروه "امان فلسطین" می شود، حدود یک میلیون و 800 هزار رینگیت  معادل 600هزار دلار کمک های جمع آوری شده را بین خانواده قربانیان درگیریهای اخیر غزه با اسرائیل توزیع کند.

 رییس گروه "امان فلسطین" که برای بدرقه این گروه به فرودگاه بین المللی کوالالامپور آمده بود به خبرنگاران گفت : این بزرگترین گروه از مالزی است که تاکنون برای کمک به مردم آسیب دیده فلسطین رهسپار غزه می شود.

"عبدالله زیک" همچنین با اشاره به تلاش های گروه "امان فلسطین" گفت که نیت ما از این فعالیت ها حمایت از دوستانمان در فلسطین و اعلام همبستگی با مردم غزه است.
 

کد مطلب 1759649

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید