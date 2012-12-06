نشت و انفجار ناشی از گاز شهری در زنجان حادثه آفرید

حمید یاختی‌فردر گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این حادثه قبل از ظهر امروز(پنج شنبه) در یک منزل مسکونی واقع در کوی فرهنگ زنجان خیابان رز 4 به‌وقوع پیوست که در این رابطه یک نفر مصدوم و سه نفر دیگر دچار موج گرفتگی شدند.

وی ادامه داد: هنگام انفجارچهار نفر در ساختمان حضور داشتند که بر اثر صدای آن دچار موج گرفتگی شدندکه حال عمومی این افراد خوب گزارش شده است همچنین یک نفر دیگر نیز دچار جراحات بیشتری شده بود که بیمارستان منتقل شد.

یاختی فردبا بیان اینکه تراکم گاز شهری در زیرزمین این واحد مسکونی عامل این انفجار بود افزود: براثر این حادثه نزدیک 80 درصد به ساختمان و اثاثیه موجود د در این منزل مسکونی خسارت وارد شده است .

مدیرعامل سازمان آتش‌شناسی زنجانافزود: شدت انفجار به حدی بود که شیشه‌های برخی از ساختمان‌های همجوار نیز شکسته شد.

