آموزش های پیشگیرانه از آسیب های اجتماعی در جامعه باید گسترش پیدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال منکرسی به مناسبت هفته مبارزه با ایدز گفت: بیماری هایی مانند ایدز که درمانی برای آنها وجود ندارد به عنوان بمب بیولوژیک مطرح است و در هر کشوری که ورود پیدا کند نسل آن جامعه را از بین می برد.

وی افزود: ایدز و هپاتیت از جمله بیماری هایی است که در حوزه بیوتروریسم در حوزه انسانی مطرح است و خطری جدی برای جامعه محسوب می شود.

منکرسی تاکید کرد: باید آموزش ها ی پیشگیرانه را به طور وسیع و همه گیر گسترش دهیم و در این راستا صدا و سیما باید برنامه های متنوعی و جذابی را تولید کند.

وی خاطرنشان کرد: امروز هدف بیماری ایدز و اعتیاد جوانان ما هستند یعنی قشری که جزو ذخایر هر کشور است و محصول آن تولیدات علمی کشور را شامل می شود.

منکرسی ادامه داد: امروز دیگر نفت و گاز عامل توسعه و پیشرفت کشور ها نیست بلکه تولید علم هر کشور محصولی است که می تواند آن را به ارتقای تکنولوژی برساند بنابراین اگر انشجویان و قشر جوان ما دچار آسیب شوند کشور متضرر خواهد شد.

معاون استانداری کرمانشاه پایان گفت: دشمن از راه های دیگر نیز وارد عمل شده و از طریق برنامه های مبتذل ماهواره ای بنیان خانواده ها را نشانه گرفته است بنابراین باید هوشمندانه برخورد کنیم و شناختمان را در تمام حوزه ها بالا ببریم زیرا هر چه تاکنون جامعه بشری ضربه خورده است از عدم شناخت و ناآگاهی بوده است.

